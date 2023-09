Terna al fianco di start-up e pmi innovative verso la transizione energetica

Terna sempre più vicina alle start-up e al mondo dell’innovazione per guidare la transizione energetica

Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete di trasmissione elettrica in Italia, sta adottando una strategia di investimento che ha l'obiettivo di accelerare il più possibile il processo di transizione energetica e sostenere la crescita di start-up e PMI innovative. In questa direzione si inseriscono Terna Forward, la società del Gruppo Terna dedicata all'innovazione tecnologica, e Terna Ideas.

Terna Forward ha recentemente aderito a Italian Tech Alliance e AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, due fra le più importanti associazioni che riuniscono i principali player del settore. La missione di Terna Forward è quella di sostenere la transizione energetica attraverso investimenti di corporate venture capital, promuovendo soluzioni coerenti con le ambizioni del Gruppo. La strategia di investimento mira a rispondere a quattro ambizioni principali: rendere le reti di trasmissione elettrica più resilienti gestendo l'incertezza, garantire livelli elevati di affidabilità ed efficienza nella rete elettrica, ridurre al minimo i rischi delle attività manutentive e adottare nuove modalità di lavoro per migliorare le condizioni dei dipendenti del Gruppo. Il tutto in un’ottica di sostenibilità, principio trasversale a tutte le attività di innovazione svolte da Terna.

Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna, sottolinea l'importanza di considerare start-up e PMI innovative come partner e non solo come fornitori: “Terna all’inizio guardava alle start-up e alle pmi innovative come fornitori, poi ha cominciato a vederli come partner con cui progettare insieme il futuro. Per completare questo percorso, l’ultimo step, realizzato con la costituzione di Terna Forward, è la capacità di investire nelle realtà innovative in cui crediamo e che pensiamo possano contribuire all’evoluzione del settore elettrico. Aiutiamo queste imprese con investimenti, mettendo anche a disposizione le competenze distintive di Terna affinché possano esprimere al massimo il proprio potenziale”, ha spiegato Garri.

La società è consapevole del ruolo chiave delle nuove tecnologie nel favorire la transizione energetica, tanto da aver previsto circa 1,2 miliardi di euro di investimenti in digitalizzazione e innovazione. “L’innovazione è un driver strategico delle nostre attività e con Terna Forward abbiamo deciso di dedicare attenzione e risorse specifiche alle tecnologie più avanzate, con un approccio open che punta sempre più a collaborazioni con altre realtà e investendo su quelle a elevato potenziale di crescita”, ha commentato Massimiliano Garri. “Le nuove tecnologie avranno un ruolo chiave per abilitare la transizione energetica a beneficio dell’intero sistema elettrico: in questo ambito, Terna ha previsto per la digitalizzazione e l’innovazione circa 1,2 miliardi di euro di investimenti, dei 10 miliardi di euro complessivi del proprio Piano Industriale”.