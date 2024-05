Terna approva il bilancio 2023: dividendo di €33,96 centesimi per azione

Terna, approvato il bilancio 2023: deliberato il dividendo di 33,96 centesimi di euro per azione per l’intero esercizio 2023

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Terna si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Igor De Biasio, per discutere i risultati finanziari e le strategie future della società. Tra i punti salienti dell'assemblea, spicca l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la deliberazione di un dividendo senza precedenti. Il bilancio di esercizio, presentato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia, ha ricevuto l'approvazione unanime degli azionisti presenti, evidenziando una solida performance finanziaria nel corso dell'anno precedente.

La decisione più significativa, tuttavia, è stata la deliberazione di un dividendo straordinario per l'intero esercizio 2023, pari a 33,96 centesimi di euro per azione. Questo rappresenta un aumento del 8% rispetto all'anno precedente, confermando la costante crescita e la redditività della società nel tempo. Il dividendo sarà distribuito in due tranche: una già pagata in anticipo a novembre 2023, pari a 11,46 centesimi di euro per azione, e l'altra, pari a 22,50 centesimi di euro per azione, che verrà messa in pagamento a giugno 2024. Questo annuncio ha suscitato grande interesse tra gli investitori, confermando la fiducia nel futuro di Terna.

Oltre all'approvazione del bilancio e del dividendo, l'assemblea ha anche dato il via libera a importanti iniziative future. È stato approvato il nuovo Piano di Performance Share 2024-2028, che mira a incentivare i dipendenti a lungo termine attraverso azioni ordinarie della società. Questo piano, sostenuto dal 97,54% dei voti, riflette l'impegno di Terna verso la crescita sostenibile e la creazione di valore nel lungo periodo. Inoltre, è stata autorizzata l'acquisizione e la disposizione di azioni proprie, confermando la flessibilità e la solidità finanziaria della società nel gestire il proprio capitale sociale.

Infine, l'assemblea ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, evidenziando l'impegno della società verso una governance trasparente e responsabile. L'Assemblea di Terna ha confermato il ruolo di leadership della società nel settore energetico, evidenziando una solida performance finanziaria, una visione strategica orientata al futuro e un impegno costante verso la creazione di valore per gli azionisti e tutte le parti interessate.