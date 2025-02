Terna, Sa.Co.I.3: al via i lavori per l'interconnessione tra Sardegna, Corsica e Toscana

Terna avvia i lavori per il Sa.Co.I.3: la nuova interconnessione elettrica tra Sardegna, Corsica e Toscana

Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, ha ufficialmente avviato i lavori per il Sa.Co.I.3, l'interconnessione elettrica in corrente continua a 200 kV che collegherà Sardegna, Corsica e Toscana. L’infrastruttura, che rappresenta un fondamentale passo verso il rafforzamento del mercato elettrico europeo, avrà un impatto significativo sull’integrazione delle fonti rinnovabili, un obiettivo cruciale nell’attuale panorama energetico globale.

Il Sa.Co.I.3 prevede l’ammodernamento e il potenziamento dell'attuale interconnessione Sa.Co.I.2, che opera dal 1990, rafforzando così una delle arterie principali che uniscono l'Italia alla Corsica. Il progetto, interamente finanziato con un investimento di 200 milioni di euro nell’ambito del programma REPowerEU, punta a garantire una connessione stabile e moderna tra i sistemi elettrici della Sardegna, della Corsica e della Toscana, facilitando la gestione e la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L’opera è finanziata nell’ambito del piano europeo e comporta un investimento complessivo di circa 1,35 miliardi di euro, suddivisi tra Italia e Francia secondo i parametri stabiliti dalla delibera ARERA 416-2024. Il completamento dell’interconnessione è previsto per il 2029, con l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel 2023.

L’avvio delle attività è stato segnato dall’inizio dei lavori terrestri a Santa Teresa Gallura, in provincia di Sassari, dove saranno realizzati i punti di approdo dei cavi marini. A partire da marzo 2025, anche a Salivoli, nel comune di Piombino (Livorno), prenderanno il via le operazioni di costruzione. Per minimizzare l’impatto ambientale e il disturbo alle comunità locali, i cantieri in prossimità delle coste saranno sospesi durante la stagione estiva, con una pausa da fine maggio a ottobre.

Il progetto prevede la realizzazione di 120 km di elettrodotti marini tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna, con l'installazione di due nuove stazioni elettriche. Una di queste sarà ubicata a Codrongianos (SS), vicino all’impianto esistente, mentre la seconda sorgerà a Suvereto (LI), all'interno degli spazi della stazione elettrica già operativa di Terna. In Sardegna, saranno realizzati 6 km di cavo terrestre, riducendo l’impatto ambientale attraverso la demolizione di 5 km di linee preesistenti, mentre in Toscana si prevede l’installazione di 1,2 km di elettrodotto interrato a Piombino.

Ogni aspetto del progetto è stato progettato per essere il più possibile integrato con l’ambiente circostante, con l’impiego di soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l’impatto ecologico. La perforazione teleguidata sarà adottata per la posa dei cavi marini, riducendo significativamente gli effetti sull'ambiente marino e sul litorale. Inoltre, le stazioni di conversione elettrica, frutto di un concorso di design in collaborazione con le amministrazioni locali, saranno realizzate in modo da armonizzarsi al meglio con il paesaggio naturale delle regioni coinvolte.

Il Sa.Co.I.3 è un elemento chiave nel processo di transizione energetica dell'Europa e dell’Italia, con il suo contributo fondamentale al rafforzamento della rete di trasmissione elettrica e all’ottimizzazione della gestione delle energie rinnovabili. Con l’avvio dei lavori, Terna conferma il proprio impegno nella realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).