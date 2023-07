Terremoto Turchia-Siria, Gruppo BPER Banca: 1 mln alla Croce Rossa Italiana

Emergenza Terremoto Turchia-Siria: il Gruppo BPER Banca devolve 1 milione in favore della Croce Rossa Italiana

Si sono concluse nelle scorse settimane le iniziative solidali “Uniti per la popolazione turca e siriana” ed “Emergenza Terremoto Turchia-Siria”, attraverso le quali il Gruppo BPER Banca ha devoluto un milione di euro a favore della Croce Rossa Italiana in supporto della Mezzaluna Rossa turca e siriana impegnate, sin dai primi istanti successivi al terribile terremoto dello scorso febbraio, in soccorso alle comunità colpite. La somma è stata raccolta grazie alla sensibilità dei dipendenti del Gruppo BPER Banca, di cui fanno parte, oltre a BPER Banca, anche il Banco di Sardegna e Banca Cesare Ponti, e dei clienti del Gruppo bancario.

A cinque mesi dal forte sisma che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, sono ancora milioni le famiglie che lottano per ricostruire la propria vita. Molte persone si ritrovano infatti senza una casa e sono prive dell’accesso ai servizi essenziali, tra cui acqua potabile, cure mediche e istruzione. Una recente valutazione dei danni fatta dalla Banca Mondiale ha rilevato che nel 2023 l’economia siriana dovrebbe subire una contrazione di almeno il 5,5%. Gli sforzi di soccorso e ricostruzione vanno quindi avanti senza sosta, sostenuti dalle risorse disponibili, dalle capacità delle autorità locali e dal coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie e di volontariato, tra cui la Croce Rossa Italiana.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha così commentato l’esito delle iniziative messe in campo dal Gruppo: “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto e per questo vorrei ringraziare il personale e i clienti del Gruppo BPER Banca. Come azienda, crediamo fermamente nella responsabilità sociale e nell’aiutare coloro che si trovano in situazioni di bisogno. La Croce Rossa Italiana rappresenta un faro di speranza in momenti di crisi e disastri, come quello avvenuto in Turchia e Siria, e siamo orgogliosi di sostenere l’attività dell’Associazione e dei suoi Volontari. Questa collaborazione, che portiamo avanti da tempo e che l’ultimo anno ci ha visti affiancati a supporto di altre emergenze, è un segno tangibile del nostro impegno per il bene comune. Siamo infatti convinti che solo attraverso la collaborazione si possa creare un impatto significativo e duraturo per far fronte alle difficili sfide che, sempre più spesso, ci troviamo ad affrontare”.

Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato: “Il violento terremoto che ha colpito le popolazioni della Turchia e della Siria ci ha profondamente colpiti. Fin dai primi, drammatici, momenti del sisma, ci siamo subito attivati per far sentire la nostra presenza alle comunità vittime di questa incredibile calamità. Era ed è necessario l’aiuto di tutti per sostenere le famiglie rimaste senza casa, gli operatori e i Volontari della Mezzaluna rossa turca e siriana impegnati nei soccorsi. Ringrazio il Gruppo BPER Banca che ancora una volta, come fatto per l’Ucraina e l’Emilia Romagna, ha mostrato la sua sensibilità sostenendo il nostro impegno a favore delle tante persone messe in ginocchio da questa grave emergenza”.