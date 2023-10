TheFork: torna il Festival dedicato alle esperienze culinarie

TheFork, al via la nuova edizione del Festival che permette di vivere esperienze culinarie a un prezzo vantaggioso

Torna fino al 26 novembre TheFork Festival. L’iniziativa di TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, permette agli utenti di prenotare migliaia di ristoranti con lo sconto del 50%. Un'occasione unica e vantaggiosa per scoprire nuove realtà gastronomiche o ritornare dove ci si è trovati bene, dando alle persone la possibilità continuare a mangiare fuori casa in un momento in cui il carovita si fa sentire. Proprio secondo il recente Osservatorio sulle nuove aperture promosso da TheFork in occasione dei TheFork Awards, il 58% degli utenti predilige infatti la ricerca web e le app di prenotazione, tra le modalità e i canali impiegati per individuare nuovi locali.

I ristoranti aderenti all’iniziativa sono migliaia e dislocati su tutto il territorio italiano, si parte da Milano dove tra gli altri troviamo: Bacancìto, Stella d’Asia e Il Poeta Restaurant & Lounge Bar; altri sono presenti nella zona di Bergamo e Brescia dove possiamo trovare: Avalon o Matambre; altri sono presenti a Torino, Bologna e Firenze dove sono presenti: Osteria del Corso, Fonderia o Belcanto; gli altri ristoranti aderenti si trovano a Roma dove è presente Noi Ristorante, a Napoli troviamo Osteria Sannazaro e Palermo che chiude il cerchio con Il Pipino Rosso e Brunaccini.