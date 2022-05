Tim, Elio Schiavo nuovo Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer

Tim, Schiavo entrerà dal prossimo 16 maggio e opererà a diretto riporto di Pietro Labriola

Elio Schiavo lascia Apple di cui è stato negli ultimi tre anni general manager in America Latina, e sarà il responsabile di una nuova unità, "imprese e soluzioni innovative". L'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola gli ha dato il benvenuto nel corso della conference call con gli analisti di presentazione dei conti del primo trimestre. Schiavo entrerà a far parte del gruppo come Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer dal prossimo 16 maggio e opererà diretto riporto di Pietro Labriola.

La nuova funzione è stata costituita "in sintonia con il processo di riorganizzazione e ha l'obiettivo di ampliare il modello di offerta per la clientela Enterprise, integrando soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate (connettività, Cloud, IoT e digital payments) e valorizzando pienamente l'unicità e le competenze degli asset di gruppo" spiega una nota. A Schiavo faranno riferimento il Chief Enterprise Market Officer e le digital companies Olivetti e Noovle, mentre Telsy opererà in coordinamento con la nuova funzione.