Tim, Vivendi sul piano industriale: "Pieno sostegno a Labriola"

Vivendi punta al rilancio dell'azienda, ma "guarda" anche "a tutte le opzioni strategiche in futuro"

Vivendi "sostiene pienamente" il piano industriale dell'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola che punta al rilancio dell'azienda, ma "guarda" anche "a tutte le opzioni strategiche in futuro". Lo afferma il ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine in conference call dopo l'approvazione dei conti.

"Siamo i leader di mercato e accelereremo gli investimenti in FTTH, 5G, Cloud e nel mercato digitale. Tim è il primo brand di telecomunicazioni in Italia e tra i più riconosciuti in assoluto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola presentando il piano al management del gruppo, in un incontro che ha coinvolto circa 1.200 persone.

"Abbiamo aumentato la copertura a banda ultralarga (UBB), dove siamo arrivati al 94% delle linee attive. - ha aggiunto - Sul 5G i dati OpenSignal del primo semestre 2021 dimostrano come quella di Tim sia la prima rete in Europa in termini di velocità media in download, pari a 296 Mbps. Anche sui datacenter siamo leader di mercato con un’infrastruttura che si estende su oltre 50 km2".

"Siamo ‘best in class’ sul fronte della tecnologia e del know how: Tim è un attore completo nella connettività verso le imprese e verso il mondo retail, a cui offre anche tutti i diversi servizi a disposizione. Tutte queste caratteristiche fanno di noi il leader di mercato e l’operatore di riferimento nel panorama italiano".

"Noi ci siamo concentrati sulle risorse e sulle potenzialità inespresse di Tim, sugli obiettivi che si possono raggiungere, su come migliorare i risultati del Gruppo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola presentando il piano al management del gruppo, in un incontro che ha coinvolto circa 1.200 persone. "Tim - ha aggiunto - ha asset importanti ma anche molte sfide. Dobbiamo lavorare su obiettivi possibili e ben ponderati, con un focus sulle attività volte a migliorare drasticamente l’efficienza operativa".

"Il settore Enterprise dovrebbe crescere più rapidamente rispetto al resto del mercato, grazie alla sua offerta distintiva. È un comparto che sta crescendo trainato dalla crescente domanda dei clienti di servizi Ict". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola presentando il piano al management del gruppo, in un incontro che ha coinvolto circa 1.200 persone. "In questo ambito - ha aggiunto - la nostra strategia è di rafforzare le soluzioni di connettività e Ict, evolvendo verso un’entità integrata: siamo in grado di offrire un portafoglio ampio di servizi end-to-end, sviluppando anche sviluppare più soluzioni interne".