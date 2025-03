Too Good To Go, arrivano nella Box Dispensa i pasti per gli animali domestici

Too Good To Go, aggiunta alla Box Dispensa il cibo per gli animali domestici: impatto positivo che offre ai consumatori un'alternativa conveniente e sostenibile

Too Good To Go continua a crescere e lancia una nuova soluzione per ridurre gli sprechi alimentari: all'interno delle sue Box Dispensa ora è possibile trovare anche cibo per animali domestici. Un'opportunità vantaggiosa per i proprietari di cani e gatti, che potranno risparmiare sulla spesa alimentare dei loro amici a quattro zampe e contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare.

La spesa media per l'alimentazione di un animale domestico si aggira intorno agli 830 euro all'anno, un costo non indifferente per molte famiglie italiane. Inoltre, la produzione di cibo secco per animali ha un impatto ambientale significativo, contribuendo fino al 3% delle emissioni agricole mondiali. Per questo motivo, Too Good To Go ha deciso di ampliare l'offerta delle Box Dispensa includendo anche alimenti per animali domestici, garantendo un risparmio economico ai proprietari e una riduzione degli sprechi alimentari.

Dal lancio delle Box Dispensa nel maggio 2023, Too Good To Go ha distribuito oltre 500 mila confezioni in tutta Italia, salvando circa 70 mila tonnellate di prodotti alimentari dal rischio di spreco. Con l'inclusione del cibo per animali, l'azienda amplia ulteriormente il proprio impatto positivo, offrendo ai consumatori un'alternativa conveniente e sostenibile.

Con circa 65 milioni di animali da compagnia, l'Italia si posiziona tra i primi Paesi in Europa per la presenza di cani e gatti nelle famiglie. Tuttavia, il mantenimento di un animale domestico può rappresentare una spesa onerosa, soprattutto in un contesto economico sempre più sfidante. Grazie a questa novità di Too Good To Go, i proprietari potranno accedere a prodotti di qualità a prezzi ridotti, evitando inutili sprechi e promuovendo un consumo più responsabile.

L'integrazione del cibo per animali nelle Box Dispensa rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di Too Good To Go, che da anni si impegna per ridurre lo spreco alimentare su scala globale. L'azienda, fondata nel 2016, ha già salvato oltre 400 milioni di pasti, evitando l'emissione di 1,1 milioni di tonnellate di CO2e e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse alimentari. Con oltre 100 milioni di utenti registrati e 175.000 partner attivi in 19 Paesi, Too Good To Go continua a innovare e a offrire soluzioni concrete per un futuro più sostenibile.

"Con circa 200 milioni di cani e gatti nell'UE e quasi il 50% delle famiglie europee che possiedono un animale domestico, è sempre più importante bilanciare la cura degli animali con la sostenibilità e l’accessibilità economica. In Too Good To Go siamo impegnati quotidianamente a ridurre gli sprechi offrendo soluzioni capaci di garantire del buon cibo con un ottimo rapporto qualità prezzo, generando un impatto positivo per il pianeta. Siamo orgogliosi di offrire ai proprietari di animali domestici un modo conveniente per garantire pasti nutrienti anche ai loro amici a quattro zampe, contribuendo al tempo stesso a un futuro più sostenibile”, commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go.

Dal suo lancio nel maggio 2023, Box Dispensa è cresciuta in modo continuo, conquistando i consumatori oltre 500 mila Box Dispensa consegnate direttamente nelle loro case, per un totale di circa 70.000 tonnellate di prodotti salvati, grazie alla collaborazione con 90 brand alimentari che hanno già aderito al progetto.

“Il progetto Box Dispensa ad oggi sta generando un impatto importante. Grazie alla grande collaborazione delle aziende dell’industria alimentare, nel corso dell’ultimo anno riusciti a salvare una quantità di cibo pari a oltre 180 tonnellate al giorno. Una quantità notevole che testimonia il grande valore aggiunto del progetto a cui hanno già aderito numerosi tra i migliori brand alimentari italiani e internazionali”. conclude Mirco Cerisola.