Tulips, annunciato piano di finanziamenti da €25 mln

Tulips, la società continua a crescere: annunciato un piano di finanziamenti di oltre € 25 mln e l'acquisizione di Floema

Tulips, primo supermercato online puro in Italia, ha annunciato la sua prima acquisizione e presentato un piano di sviluppo per i prossimi 18 mesi. È previsto nuovo capitale per un ammontare di oltre 25 milioni di euro, che verranno investiti in tecnologie avanzate e in ulteriori operazioni strategiche di M&A. Nell’anno in cui la grande distribuzione subisce una battuta d’arresto, Tulips coglie invece un’opportunità proseguendo nella crescita della società, che si candida come punto di riferimento a livello nazionale dell’online.

Nel corso del Tulips Press Day, che si è tenuto oggi a Rimini, il fondatore e amministratore delegato della società Enrico Martini ha comunicato che Tulips ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% delle quote di Floema, startup bolognese nata nel 2018 dall’iniziativa imprenditoriale di tre agronomi. Floema è un’azienda innovativa che accorcia la filiera ortofrutticola attraverso il commercio online di prodotti degli agricoltori del territorio. Il suo punto di forza è l’attenzione alle produzioni locali e alla qualità del prodotto fresco sfuso. La startup ha chiuso il 2021 con un fatturato di 800 mila euro.

“Questa acquisizione ci permette di consolidare la nostra presenza nella regione, oltre a offrirci grandi sinergie di costo attraverso la condivisione delle piattaforme di preparazione ordini, degli acquisti, della logistica e della tecnologia”, ha commentato Enrico Martini. “Nonostante una proposta di valore diversa, dal momento che Floema ha una gamma di prodotti limitata e premium più vicina all’offerta di un ‘mercato rionale online’, mentre Tulips è un supermercato online a prevalenza locale, condividiamo il 95% della struttura dei costi, quindi con grandi possibilità di sinergie. Floema rimarrà una azienda indipendente con una propria cultura aziendale e una propria offerta specifica al cliente finale”.

Oggi l’online rappresenta soltanto il 2% del mercato della GDO, la grande distribuzione organizzata, che vale 120 miliardi di euro. Si stima che nel 2030 la percentuale dell’online salirà fino al 25%. Tulips punta a conquistare quote crescenti di questo mercato grazie all’unicità del proprio modello di business, fondato su una filiera completamente integrata per gestire sia le merci sia i clienti: da una parte i Dark Store di prossimità, magazzini organizzati come un supermercato senza clienti e sempre più automatizzati, dall’altra la qualità del prodotto sfuso locale, un servizio clienti eccezionale e la consegna gratuita mantenendo prezzi competitivi.

Dopo soli 5 anni dalla nascita della startup, creata da Enrico Martini e Mattia Mordenti, e tre dal primo Dark Store, quest’anno la società (che serve le province di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e Ravenna) si avvia a raddoppiare il fatturato 2021, che era stato di 5 milioni di euro, crescendo a velocità doppia anche rispetto al settore (+99% quest’anno). I dipendenti sono diventati 80 in quattro città diverse.

“Siamo il più grande promotore green del settore, anche se non lo urliamo. Applichiamo l’economia circolare su larga scala, attraverso la restituzione e il riutilizzo del packaging. Abbiamo sviluppato un software per ridurre gli sprechi alimentari, attraverso sistemi di offerta automatica di prodotti a breve scadenza. Promuoviamo 'brutti ma buoni'. Ci attiviamo concretamente e costantemente per fare education ai nostri clienti sugli sprechi di prodotti alimentari”, ha dichiarato Enrico Martini nella sua presentazione.

Nei prossimi 18 mesi, verrà chiuso a novembre un nuovo round di finanziamenti da 2 milioni di euro, per puntare poi a un ingresso in Tulips di investitori di venture capital per 25 milioni di euro, destinati sia ad acquisizioni strategiche per consolidare la leadership, sia a investimenti in robotica per aumentare la marginalità dei Dark Store e a investimenti in tecnologia proprietaria per mantenere il vantaggio competitivo sulla concorrenza.

“Vogliamo affermarci come player principale del mercato online grazie alla migliore tecnologia sviluppata in casa sul nostro modello di business. Siamo l’unica realtà di online grocery in Italia strutturata e ben posizionata con potenziale di crescita”, ha risposto Martini a chi chiede perché investire in Tulips.