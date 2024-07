Turismo, UniCredit aderisce alla convenzione per incentivi “FRI-Tur”

UniCredit, annunciata l'adesione alla convenzione per la valutazione dei finanziamenti agevolati “FRI- Tur”

UniCredit ha aderito alla convenzione per la valutazione dei finanziamenti agevolati “FRI- Tur” (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) e ha già rilasciato le prime attestazioni di esito delibera del finanziamento agevolato che le imprese potranno presentare a Invitalia, il Gestore delle agevolazioni, unitamente alla domanda di agevolazione. Da inizio luglio e fino alla fine del mese, infatti, le imprese del comparto turistico nazionale possono presentare domanda per gli incentivi previsti dal “FRI-Tur”, la misura del PNRR che agevola l’accesso al credito e gli investimenti nel settore turistico.

Le agevolazioni, rivolte ad alberghi, agriturismi, imprese del comparto fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, mirano a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Più nel dettaglio, gli incentivi sosterranno un ampio ventaglio di investimenti, dagli interventi di riqualificazione energetica e antisismica ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, dai progetti di digitalizzazione al rinnovo degli arredi, attraverso un contributo diretto alla spesa e un finanziamento agevolato (durata minima di 4 anni e massimo 15 anni, incluso un periodo di preammortamento) composto da una quota di Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5% e da una quota di finanziamento bancario a tasso di mercato.

Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia, ha dichiarato: “UniCredit ha rimodulato il proprio supporto al settore turistico mettendo a disposizione risorse finanziarie dedicate, proponendo un'offerta a 360° con strumenti appositamente disegnati e creando un team di specialisti con competenze multidisciplinari. Oggi, fornendo senza costi alla nostra clientela l’accesso gratuito alla Piattaforma "Bandi e Incentivi" di PwC Italia e la possibilità di richiedere l’attivazione senza costi gratutia di una consulenza di prima istanza sull’eleggibilità degli investimenti, ampliamo ulteriormente la gamma di servizi per le imprese, con l’obiettivo di sostenere il percorso virtuoso di miglioramento dell’offerta turistica del nostro Paese”.

UniCredit amplia così la propria azione di supporto agli operatori della filiera turistica italiana, che possono contare su rilevanti programmi strutturati. Con le due edizioni del programma Made4Italy, la banca ha erogato alle imprese del turismo e dell’agroalimentare 10 miliardi di euro di nuova finanza con l'obiettivo di promuovere progetti legati alle identità regionali e favorire un'offerta congiunta tra aziende ricettive e imprese agroalimentari, al fine di valorizzare i territori italiani e attrarre nel Paese nuovi flussi di turismo internazionale.

Nell’ambito della più recente edizione del piano “UniCredit per l’Italia - imprese” sono inoltre previsti specifici interventi di supporto al settore, tra i quali un plafond di 1 miliardo di euro per il finanziamento di investimenti legati a transizione green, innovazione tecnologica e riqualificazione alberghiera, e del circolante, anche tramite forme di ammortamento flessibili che tengono conto della stagionalità degli incassi.