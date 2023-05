Tuttofood, Steriltom presente all’evento con importanti novità

Tuttofood, evento B2B che riunisce gli operatori più importanti del settore agroalimentare con buyer di riferimento da tutto il mondo.

Con una presenza costante in più di 80 Paesi e con un fatturato che nel 2022 ha superato i 155 milioni di euro (+35% vs 2021), Steriltom rappresenta una delle maggiori eccellenze del “Made in Italy” e si conferma leader Europeo nella Polpa di Pomodoro per i canali professionali, quali Industriale e Food Service.

“Da sempre con uno sguardo rivolto al futuro ed al territorio, l’azienda sta investendo in un piano pluriennale da più di 30 milioni di euro per il miglioramento della sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione dei consumi idrici e l’efficientamento produttivo”. Ha affermato Alessandro Squeri, direttore generale di Steriltom.

Il fiore all’occhiello di questo piano sta in un nuovo modello di concentratore a consumi ridotti che sostituisce l’utilizzo di gas metano con l’elettricità. Inoltre, grazie all’ottimizzazione degli spazi logistici, dalla prossima campagna si prevede di risparmiare oltre 6.000 viaggi di camion tra i diversi depositi.

Steriltom prosegue così nel proprio percorso di differenziazione della propria offerta anche da un punto di vista ambientale.