UMPI e GPS insieme per la riqualificazione energetica

Al via partnership tra UMPI e Global Power Service: riqualificazione energetica e servizi innovativi per le città del futuro

Siglato nuovo accordo di collaborazione tra Global Power Service, Energy Service Company innovativa del Gruppo Vittoria, e UMPI, azienda del Gruppo DigitalPlatforms nota a livello nazionale per l'utilizzo, l'ingegnerizzazione e lo sviluppo delle tecnologie wireless (Radio e NBIoT) e powerline (PLC) finalizzate alla gestione dell’energia, dello Smart Lighting e dei servizi per le Smart Cities. La partnership nasce con l'obiettivo di accelerare i processi di digitalizzazione ed efficientamento energetico facendo leva sulle nuove tecnologie, così da aiutare i Comuni a diventare i protagonisti di un futuro sempre più sostenibile, in linea con le direttive del PNRR.

Global Power Service è specializzata nell’efficientamento energetico di Illuminazione Pubblica, complessi immobiliari ed impianti per la produzione di energia rinnovabile (CER), dalla progettazione, realizzazione, gestione alla fornitura di energia verde. Unendosi a UMPI, le due realtà hanno scelto di fondere le proprie competenze e metterle a servizio delle Pubbliche Amministrazioni, per poter contribuire all’evoluzione degli spazi urbani con progetti innovativi di Partenariato Pubblico Privato; un modello di sviluppo virtuoso che propone soluzioni integrate di riqualificazione energetica, telegestione e monitoraggio del territorio, a vantaggio sia delle persone che dell’ambiente e con un’importante ricaduta anche sui portafogli dei Comuni, che potranno beneficiare di servizi avanzati riducendo, al contempo, le spese.

Enrico Zoccatelli, presidente di Global Power Service, ha dichiarato: “L’avvio di questa importante partnership con UMPI e il gruppo DigitalPlatforms risponde alla costante ricerca d’innovazione di Global Power Service, che punta a realizzare progetti sostenibili, aggettivo spesso abusato e talvolta squalificante, ma che in GPS abbiamo riassunto in un acronimo che accompagna i nostri progetti: S.A.R.A.I., ovvero Sicurezza, Analisi e gestione dei dati, Risparmio economico, Rispetto e protezione dell’Ambiente e, appunto, Innovazione. Grazie allo sviluppo di servizi tecnologici d’alto profilo con UMPI, potremo rafforzare le nostre proposte nell’ambito della gestione e riqualificazione di Illuminazione Pubblica ad alta efficienza luminosa intelligente ed adattiva, sistemi di sicurezza, rilevazione dati di traffico, qualità dell’aria, gestione delle aree pubbliche, beni demaniali e nella costituzione di CER per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a supporto della transizione energetica degli enti locali e delle imprese”.

Claudio Contini, Presidente di UMPI e CEO del gruppo DigitalPlatforms, ha commentato: “La partnership con Global Power Service è perfettamente in linea con gli obiettivi strategici di Umpi e del Gruppo DP, ossia favorire la trasformazione digitale delle infrastrutture e delle aree metropolitane, grazie alle tecnologie Internet of Things, alla Cybersecurity e all’Intelligenza Artificiale, per contribuire a realizzare in particolare le Safe Cities, rendendo disponibili applicazioni e servizi innovativi”.

Global Power Service e UMPI hanno ideato una piattaforma di gestione che, a partire da un sistema di telecontrollo della rete di illuminazione pubblica efficientata, consente un monitoraggio del territorio ad ampio spettro, raccogliendo dati e informazioni utili per migliorare il contesto urbano e, di riflesso, la qualità di vita dei cittadini. Dalla regolazione dell’intensità luminosa con sistema adattivo, al monitoraggio della mobilità e del traffico sulle nostre strade, dalla gestione dei parcheggi con telecamere intelligenti alla rilevazione della qualità dell’aria, dalla geolocalizzazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici al controllo del verde pubblico, fino all’arredo urbano e al proximity advertising. Un ricco ventaglio di soluzioni ad alto tasso di innovazione, in grado di trasformare le città e renderle ancora più attraenti e al passo con i tempi, oltre che più sostenibili e più sicure.