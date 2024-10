UniCredit e Crédit Agricole Italia sottoscrivono un minibond ESG Linked da €20 mln per il Gruppo Vitali

UniCredit e Crédit Agricole Italia: sottoscritto Minibond ESG Linked da 20 milioni di euro per il Gruppo Vitali

UniCredit e Crédit Agricole Italia hanno annunciato la sottoscrizione paritaria di un minibond ESG linked del valore di 20 milioni di euro, emesso da Vitali, per sostenere il piano di investimenti del Gruppo. Il minibond, con durata di sei anni e rimborso amortising, prevede meccanismi di premialità legati al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, monitorati da Ecovadis. Vitali, attiva nei settori delle costruzioni e dello sviluppo infrastrutturale, presenta un robusto backlog di circa 4 miliardi di euro, con progetti significativi come il sistema di mobilità sostenibile BRT e la costruzione della nuova autostrada Bergamo-Treviglio. L’azienda è anche impegnata nello sviluppo di data center e nella produzione di energie rinnovabili, con una pipeline di 500 MW di impianti fotovoltaici.

Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha commentato: “Sosteniamo con convinzione i percorsi virtuosi di crescita delle aziende lombarde e supportiamo gli investimenti sostenibili di Vitali attraverso un minibond ESG linked che impegna la società a raggiungere specifici obiettivi di sostenibilità. Ribadiamo l’efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento della transizione ecologica”.

“Con questa operazione Crédit Agricole Italia conferma di voler essere un partner di riferimento per aziende virtuose come Vitali Spa, e di impegnarsi per far sì che i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance siano alla base dello sviluppo del sistema imprenditoriale italiano. Riteniamo che i bond indicizzati a parametri Esg siano uno strumento altamente efficace che, non solo promuove il benessere dei territori e delle comunità, ma che ci permette di affrontare i cambiamenti del sistema socio-economico accompagnando i nostri clienti lungo il percorso di transizione energetica”, ha dichiarato Marco Perocchi, Responsabile Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia.

Alessio Parolari, Amministratore Delegato di Vitali, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto e della fiducia accordataci da Unicredit e Crédit Agricole Italia. Guardiamo con grande interesse a strumenti di finanza alternativa, con un forte legame ai principi di sostenibilità e agli obiettivi ESG. Il nostro obiettivo è oggi di proseguire con decisione nel percorso di crescita aziendale già in atto, puntando a raddoppiare il fatturato nei prossimi 36 mesi, garantendo al contempo una crescita bilanciata e sostenibile in linea con i target ESG e Società Benefit di cui il Gruppo si è dotato. In questa direzione, Vitali sta investendo fortemente anche nell'acquisizione di nuovi talenti e competenze, con l’obiettivo di assumere almeno 50 nuove risorse tra tecnici e ingegneri specializzati in ambito civile, meccanico ed elettrico e 100 maestranze specializzate nei prossimi 12 mesi. Queste figure, insieme al supporto finanziario fornito dal sistema bancario, sono i pilastri su cui costruire e realizzare gli obiettivi prefissati dal piano industriale 2024-2028”.