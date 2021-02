UniCredit: Laurence Fraissinet-Dubois nuovo Country Manager per la Francia

UniCredit, Laurence Fraissinet-Dubois Country Manager per la Francia e Branch Manager della filiale di UniCredit SpA a Parigi dal 1 ° settembre 2021

UniCredit ha annunciato oggi la nomina di Laurence Fraissinet-Dubois come Country Manager per la Francia e Branch Manager della filiale di UniCredit SpA a Parigi, in vigore dal 1 ° settembre 2021.

Patrick Soulard, l'attuale Country Manager per la Francia, Branch Manager di UniCredit SpA, filiale di Parigi e membro del CIB Executive Committee (ExCo) di UniCredit, rimarrà con la banca fino alla fine dell'anno, dopodiché si dimetterà come parte del una transizione pianificata.

La signora Fraissinet-Dubois è attualmente sia senior banker che vicedirettore della filiale di Parigi di UniCredit, assumendo quest'ultimo dei due ruoli nel 2018.

Prima di entrare a far parte della banca nel 2011, la signora Fraissinet-Dubois ha trascorso otto anni come Senior Banker presso Barclays Capital Paris all'interno della divisione di investment banking della società. In precedenza aveva lavorato presso Deutsche Bank in finanza aziendale e banca globale per oltre tredici anni, dopo un periodo di cinque anni presso BNP Capital Markets a Parigi e Londra.

La signora Fraissinet-Dubois ha conseguito una laurea presso l'Istituto di studi politici di Parigi e un master in finanza presso l'Università Paris Dauphine.

Olivier Khayat, Co-CEO di Commercial Banking Western Europe, e Richard Burton, CEO di Corporate & Investment Banking, hanno dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Laurence - è la candidata perfetta per succedere a Patrick Soulard al timone delle nostre operazioni francesi grazie alla sua esperienza senior e al track record di leadership. Allo stesso tempo, vorremmo anche esprimere la nostra sincera gratitudine a Patrick per il suo impegno nell'ultimo decennio. È stato determinante nello stabilire il nostro franchising in Francia, così come il nostro approccio incentrato sul cliente in tutto il CIB."

La signora Fraissinet-Dubois sarà supportata nel suo nuovo ruolo da Coline Vuillermet, l'attuale Direttore operativo e amministrativo della filiale che nel suo ruolo supervisiona le funzioni Legale e Supporto Francia e CAO Francia.

Con un team di oltre 45 professionisti con sede a Parigi, UniCredit France serve una vasta gamma di clienti francesi, dalle grandi società multinazionali, agli sponsor finanziari e alle istituzioni finanziarie.