UniCredit Leasing, nominato Salvatore Saulino nuovo Amministratore Delegato

UniCredit Leasing: annunciata la nomina di Salvatore Saulino come nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit Leasing, società del Gruppo UniCredit e tra i principali attori in Italia nel settore della locazione finanziaria, ha designato Salvatore Saulino come nuovo Amministratore Delegato.

Saulino, che vanta una carriera di oltre 25 anni all'interno del Gruppo UniCredit, porta con sé una solida esperienza e una conoscenza approfondita del mondo del Corporate banking. Recentemente, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Corporate Business per la Region Sud di UniCredit. In passato, ha ricoperto posizioni di rilievo nei settori Corporate, Retail e Top Client, maturando una vasta esperienza in vari ambiti del business bancario.

Nato a Napoli, Salvatore Saulino è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena. Ha avviato la sua carriera professionale nell’allora Credito Italiano come consulente finanziario, per poi affrontare nel corso degli anni sfide sempre più significative in posizioni di crescente responsabilità.