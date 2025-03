UniCredit, premiata miglior banca italiana agli AIFIn Innovation Italian Awards

UniCredit, riconosciuto il primo posto per HR & Organizzazione alla XXI edizione del Financial Innovation – Italian Awards 2024

UniCredit si distingue ancora una volta nel panorama finanziario italiano, conquistando sette premi alla XXI edizione del Financial Innovation - Italian Awards 2024, riconoscimento promosso da AIFIn per valorizzare l’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Tra i successi più rilevanti, la banca si è aggiudicata il primo posto nella categoria HR & Organizzazione grazie al progetto “Welfare 4 Caring & Empowering”, un modello di welfare aziendale innovativo e integrato, pensato per promuovere il benessere dei dipendenti e una cultura aziendale basata sulla cura della persona e sulla valorizzazione delle diversità.

Il modello di welfare adottato da UniCredit si fonda su due pilastri chiave: il Caring, che mette al centro il benessere personale e il supporto ai dipendenti, e l’Empowering, che valorizza le competenze e le esperienze individuali. Attraverso interventi mirati su education, sostegno e sperimentazione di nuove forme di benessere, UniCredit ha creato un ambiente di lavoro sempre più attento ai bisogni delle persone. Il successo dell’iniziativa è testimoniato dal fatto che oltre il 90% dei dipendenti ha scelto di destinare il proprio premio di produttività a servizi e iniziative di welfare.

llaria Dalla Riva, Responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit, afferma: "Siamo orgogliosi che un osservatorio prestigioso come AIFIn ci abbia riconosciuti come banca leader nel welfare. Continuiamo a investire nelle nostre persone, attraverso un modello welfare integrato che mette al centro valori come il Caring, l’inclusione e l’education, favorendo il benessere personale e organizzativo. Un valore reale confermato dalle nostre persone, che per la quasi totalità hanno destinato il premio di produttività in servizi e iniziative welfare”.

Oltre al primo posto nella categoria HR & Organizzazione, UniCredit ha ottenuto ulteriori sei premi per l’innovazione nei diversi ambiti del settore bancario e finanziario: Secondo posto nella categoria Pagamenti con Genius Pay, un innovativo strumento di pagamento rivolto sia agli adulti che ai minori tra gli 11 e i 17 anni, dotato di funzionalità di parental control. Secondo posto nella categoria Wealth & Asset Management per il Modello Retail di Consulenza Patrimoniale, che certifica le competenze necessarie per supportare l’evoluzione del servizio di consulenza ai clienti. Secondo posto nella categoria Assicurazioni Business con UniCredit Allianz My Care Impresa, una soluzione assicurativa per le PMI, pensata per proteggere le attività imprenditoriali da eventi imprevisti.

Secondo posto nella categoria Sustainability con Road to Social Change, un programma di formazione sulla sostenibilità dedicato a PMI e organizzazioni non profit. Terzo posto nella categoria Comunicazione con UniCredit per l’Italia, una piattaforma di comunicazione volta a dimostrare l’impegno della banca nel sostenere famiglie, imprese e comunità locali. Terzo posto nella categoria HR & Organizzazione con Future Proof Skills, un programma di reskilling sviluppato da UniCredit University per fornire ai dipendenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del settore.

Il Financial Innovation - Italian Awards è un riconoscimento assegnato annualmente da AIFIn per promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore finanziario e bancario. La selezione dei vincitori avviene attraverso un rigoroso processo di valutazione, garantito da un comitato scientifico composto da esperti accademici indipendenti.

L’edizione 2024 del premio si è svolta presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, nel contesto del Financial Innovation Day, il cui tema principale è stato “AI e Data Driven Innovation”. In totale, sono stati analizzati 68 progetti, evidenziando come la digitalizzazione e l’innovazione stiano ridefinendo il futuro del settore bancario. Con questi premi, UniCredit conferma il proprio impegno nel coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle persone, ponendosi come modello di eccellenza nel panorama bancario italiano.