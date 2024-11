Unimarconi celebra la consegna della raccolta fondi a favore del progetto "La Casa dei Bambini"

Roma, Unimarconi consegna il 'primo mattone' per la realizzazione del progetto "La Casa dei Bambini"

Si è tenuta ieri sera a Roma, presso la sede di via Colonna dell'Università telematica Guglielmo Marconi, la cerimonia di consegna della raccolta fondi a favore del progetto "La Casa dei Bambini", promosso dalla Fondazione Trenta Ore per la Vita. L'iniziativa prevede la costruzione di residenze presso il Policlinico Gemelli per offrire ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini affetti da malattie rare, permettendo loro di avere accanto genitori, nonni e fratelli durante momenti estremamente difficili.

Alla serata sono intervenuti, Marco Abate, Rettore di Unimarconi, Marika Pane, Direttrice del Centro Clinico NeMo presso l'Ospedale Gemelli e Professoressa di Neuropsichiatria Infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore; Davide Ciusani, Vicepresidente dell'Associazione Alumni Unimarconi e Marco Principia, responsabile raccolta fondi Trenta Ore per la Vita.

Unimarconi ha abbracciato il progetto "La Casa dei Bambini" con convinzione, sostenendo una causa che va oltre il supporto medico, offrendo sollievo emotivo e psicologico alle famiglie coinvolte in percorsi di cura lunghi e difficili. "Come università digitale, l'inclusione è parte del nostro DNA", ha dichiarato il Rettore di Unimarconi, Marco Abate, intervenuto da remoto. "Aiutare bambini e ragazzi che combattono con patologie complesse è una grande cosa".

Marco Principia ha spiegato il valore di questa iniziativa, per "una struttura che oggi manca al Gemelli e che permetterà di ospitare gratuitamente centinaia di famiglie che sono costrette, in alcuni casi, a veri e propri viaggi della speranza per permettere ai propri figli di ricevere le cure necessarie. Siamo pronti a regalare un luogo di sicurezza, accoglienza, tranquillità e amore a tantissimi bambini gravemente malati e alle loro famiglie".

"Il 70% dei nostri piccoli pazienti proviene da fuori regione", ha spiegato Marika Pane nel corso del suo intervento, sottolineando il dramma economico e psicologico che colpisce le famiglie. "L'idea è quella di creare uno spazio che richiami le loro camerette, un luogo dove poter ospitare anche genitori e fratelli sani, per permettere alla famiglia di restare unita durante il percorso di cura".

"La Casa dei Bambini" si propone infatti come un progetto innovativo e accessibile, con alloggi domotizzati e aree dedicate allo smart working, pensate per quei genitori, soprattutto madri, spesso costretti a interrompere il lavoro per stare vicino ai figli. È un esempio di inclusività e modernizzazione in linea con le esigenze attuali, che mira ad offrire una quotidianità possibile anche nella malattia. La realizzazione delle residenze rappresenta una sfida complessa e ambiziosa: si tratta, infatti, della prima casa destinata alle famiglie dei pazienti che sorgerà all'interno del perimetro di un ospedale, portando un valore aggiunto inestimabile alla cura, con la posa della prima pietra prevista entro la fine dell'anno.

Le parole di Davide Ciusani, Vicepresidente dell'Associazione Alumni Unimarconi, ad affaritaliani.it

"Vogliamo celebrare la consegna dei fondi che sono stati raccolti dall'Università Guglielmo Marconi per l'Associazione Trenta Ore per la Vita, che verrano utilizzati per la costruzione della Casa dei Bambini, una residenza che sorgerà all'interno del Policlinico Gemelli e potrà accogliere gratuitamente le famiglie dei tanti bambini che hanno malattie importanti e devono seguire terapie lunghe e difficili", ha commentato Davide Ciusani, Vicepresidente dell'Associazione Alumni Unimarconi.

Le residenze, come spiega Ciusani, permetteranno infatti alle famiglie di questi bambini di poter stare loro accanto durante tutto il percorso di terapia: "È un progetto importante, che l'Università Marconi ha immediatamente abbracciato, con il Presidente Accomanni che ha voluto far suo questo impegno. Siamo molto felici di aver collaborato con Trenta Ore per la Vita. La consegna di questo mattone è da parte nostra molto sentita", ha concluso Ciusani.

Le dichiarazioni di Marika Pane, Direttrice del Centro Clinico NeMo presso l'Ospedale Gemelli e Professoressa di Neuropsichiatria Infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ad affaritaliani.it

"'La Casa dei Bambini' è un progetto meraviglioso, che permetterà a tantissimi bambini affetti da patologie rare, degenerative o croniche, di poter avere un posto accogliente, bello e colorato costruito appositamente per loro, in cui possano essere accolti insieme ai loro familiari", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Marika Pane, Direttrice del Centro Clinico NeMo presso l'Ospedale Gemelli e Professoressa di Neuropsichiatria Infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine dell'evento. "Sappiamo quanto per un bambino che deve affrontare questo tipo di percorso sia importante avere gli affetti vicini: i fratelli sani, i nonni o gli zii".

"Conoscere le malattie rare ed entrare in contatto con tanti bambini che sono meno fortunati di noi, che hanno meno possibilità, fa sì che si possa aiutare concretamente ed essere utili", ha concluso Marika Pane.