UniMarconi ospiterà la terza edizione de "La Giovane Politica"

UniMarconi: il 1° ottobre l'università ospiterà la terza edizione dell'evento "La Giovane Politica"

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ospiterà per il terzo anno consecutivo l'evento "La Giovane Politica" il 1° ottobre dalle ore 17:00, presso l'Aula Magna dell'ateneo, in Via Vittoria Colonna 11 a Roma.

L'evento riunisce i protagonisti emergenti della politica italiana per un confronto aperto sui temi di attualità e sulle sfide che le nuove generazioni dovranno affrontare per il futuro dell'Italia. L'iniziativa, ideata da Pietro Tramontano, fondatore di Politicare e studente dell'ateneo, è ormai un appuntamento fisso nel panorama politico italiano, favorendo il dialogo tra i giovani leader del Paese.

Alessio Acomanni, Presidente dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, dichiara: "Ospitare eventi come ‘La Giovane Politica’ è una conferma del nostro impegno nell’offrire ai giovani un palcoscenico per esprimere idee e progetti. Vogliamo che UniMarconi sia non solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di riferimento per la formazione di una nuova classe dirigente, capace di affrontare le sfide future con competenza e visione".

Anche Pietro Tramontano, fondatore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questo evento: "In un periodo in cui la politica viene spesso sminuita, vogliamo invertire questa percezione e riaffermarne l'importanza. Per questo abbiamo organizzato il più grande evento di partecipazione politica giovanile in Italia, coinvolgendo oltre 150 giovani determinati a dimostrare che le nuove generazioni sono pronte a essere protagoniste nelle decisioni che plasmeranno il futuro".

Tra i relatori di spicco di questa edizione figurano: Andrea Pancani, Vicedirettore di TG La7 e conduttore di Coffee Break, e Nicola Drago, Presidente di ioCambio e CEO di De Agostini Editore. A questi interventi seguiranno quelli di giovani leader appartenenti ai principali partiti e movimenti politici italiani, che condivideranno la loro visione sulle sfide del presente e del futuro.