FS, Unindustria: De Filippis nominata nuova Presidente della Sezione Trasporti

FS, Unindustria: annunciata la nomina di Sabrina De Filippis come nuova Presidente della Sezione Trasporti e Logistica

Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo FS è stata eletta oggi a Roma alla guida della Sezione Trasporti e Logistica di Unindustria l’Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo .

Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics società capofila del Polo Logistica del Gruppo FS, ha dichiarato: "È per me un onore essere nominata Presidente della Sezione Trasporti di Unindustria Lazio. I trasporti rappresentano un driver strategico per la competitività del sistema imprenditoriale e un fattore abilitante per sviluppare le capacità del territorio di rispondere alle esigenze delle aziende. Per questo è fondamentale creare le condizioni affinché il sistema delle imprese del settore possa esprimere le proprie potenzialità".

"Come Unindustria dobbiamo accompagnare questa evoluzione, rafforzando il nostro ruolo come soggetto autorevole e primario interlocutore nell’ambito della pianificazione e dello sviluppo di servizi della regione. Da laziale sarà uno stimolo in più contribuire a mettere a sistema l’offerta con la domanda di trasporto a livello territoriale, con particolare riguardo alle aree industriali. Il nostro obiettivo sarà quello di favorire sempre più la costruzione di istanze comuni per il rilancio del settore, da portare all’attenzione delle istituzioni locali e nazionali", ha concluso De Filippis.

La nomina è stata ufficializzata oggi 22 febbraio, presso la sede dell’associazione a Roma dove l'Assemblea elettiva della Sezione Trasporti e logistica di Unindustriaha rinnovato i propri Organi eleggendo Presidente, Consiglio Direttivo e Vicepresidente per il prossimo quadriennio.