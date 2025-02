Università Pegaso e Associazione Pro-Rights presentano il corso 'Immigrazione: normative, diritti e sfide globali'

Università Pegaso e Associazione Pro-Rights: presentato il corso internazionale su immigrazione, diritti umani e nuove tecnologie per la gestione delle frontiere

Individuare le strategie più efficaci per gestire i flussi migratori, con un'attenzione particolare alla diplomazia migratoria e all'uso delle nuove tecnologie per la gestione delle frontiere. È stato questo il focus della sessione internazionale nell'appuntamento di chiusura del corso di formazione “Immigrazione: normative, diritti e sfide globali”, organizzato dall'Università Pegaso in collaborazione con l'Associazione Pro-Rights, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, European Studies Centre – St Antony’s College, Gazzetta Forense e Lacittadinanzaeuropeaonline.

L'iniziativa, che si è svolta il 6 e 7 febbraio presso la Sala degli Specchi di Palazzo Zapata a Napoli, si inserisce nel progetto PRA 2024 RE.B.I.R.TH, con l'obiettivo di promuovere una riflessione multidisciplinare sulle migrazioni e sui diritti umani. Il corso è stato inaugurato dai saluti istituzionali di Pierpaolo Limone, Rettore dell'Università Pegaso, Monica Maria Elena Fait, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Valeria Confortini, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza.

La prima giornata, introdotta dal Professor Michele Corleto, Associato di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università Pegaso, ha affrontato i fondamenti dello ius migrandi, sulle migrazioni di massa e il rapporto tra libertà religiosa e fenomeni migratori, con un approfondimento sulle implicazioni giuridiche del Piano Mattei. Ampio spazio è stato riservato all'interazione tra il diritto dell'immigrazione e le normative nazionali, europee e internazionali. La seconda giornata si è concentrata sul ruolo dell'informazione e delle prassi giuridiche nella gestione dei flussi migratori. Tra i temi discussi la tratta e il traffico di esseri umani, lo sfruttamento lavorativo dei migranti e la tutela dei minori e delle categorie più vulnerabili.

A conclusione dei lavori, una sessione internazionale ha affrontato il tema della diplomazia migratoria e delle nuove tecnologie applicate alla gestione delle frontiere. All'incontro, coordinato dalla Professoressa di Diritto Costituzionale Anna Chimenti, hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale, tra cui Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte di Appello di Napoli, Paolo Tesauro, Professore Emerito di Diritto Costituzionale dell'Università Federico II di Napoli, e Anastasakis Othon, Direttore del Centro di Studi Europei presso St. Antony’s College di Oxford.

Presenti anche Jakob Zollmann, Visiting Researcher della Cattedra di Costituzionalismo Globale presso WZB Berlin Social Science Center, Foteini Kalantzi, esperta di Studi sull'Europa sudorientale presso SEESOX – St. Antony’s College di Oxford, Silvia Fontana, Responsabile Organizzazione, Relazioni Sindacali e Risorse Umane di Medici Senza Frontiere, Marcello Giordani, Coordinatore delle Iniziative Pan-Africa per l'International Council Migration Policy Development (ICMPD), e Pier De Gioia Carabellese, Professore Ordinario di Diritto all'Università di Huddersfield.