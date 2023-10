Victory Design realizza Bolide 80: il primo Hyper Muscle Yacht

Victory Design progetta e realizza lo yatch più veloce al mondo: Bolide 80 è un'imbarcazione dalle prestazioni eccezionali e dallo stile inimitabile

Victory Design, azienda specializzata nella progettazione di imbarcazioni plananti, non è solo uno studio di ingegneria, ma è una vero e proprio simbolo del made in Italy. Per realizzare Bolide 80, il designer Brunello Acampora ha infatti radunato un pool di progettisti italiani con l’obiettivo di lanciare un messaggio di fiducia nella capacità dell’uomo di governare la tecnica ingegneristica a proprio vantaggio, senza provocare danni all’ambiente. Il risultato è un’imbarcazione dalle prestazioni eccezionali e dallo stile inimitabile, una bandiera del neo-futurismo che sposta l’asticella dell’efficienza e della velocità a livelli molto più alti degli standard attuali, che rappresenta al contempo un elogio alla velocità sostenibile e a basso impatto ambientale grazie a ricerche e studi approfonditi su ogni componente.

Bolide 80 è uno yacht realmente full carbon, basato su una carena a doppio step (è l’imbarcazione con carena a step più grande del mondo) che riduce la resistenza dell’acqua a favore di una maggiore velocità e un minor sforzo dei motori. La sua progettazione ingegneristica di tipo futuristico, l’ampio utilizzo di una speciale fibra di carbonio, l’idrodinamicità della carena e i materiali altamente tecnologici sono studiati per plasmare un’imbarcazione leggera e aerodinamica, ma al contempo solida ed affidabile. Può raggiungere una velocità massima di 76 nodi, con una velocità di crociera veloce di 55 nodi con mezzo metro d’onda e di 50 nodi fino a 80 centimetri di onda e, soprattutto, mantiene consumi contenuti, fino a un terzo in meno rispetto ad un flybridge di dimensioni equivalenti. Ad una velocità di crociera di 50 nodi con consumi di circa 10 litri al miglio è possibile, in determinate condizioni, avere un’autonomia di quasi 600 miglia con tempi di trasferimento molto brevi.

La propulsione è affidata a 3 motori diesel MAN 2000 12 V da 2000 cavalli ciascuno, per 6000 cavalli di potenza totale. Il motore centrale è posizionato a pruavia dei motori laterali in modo da concentrare le masse verso il centro barca. Bolide 80 è dotato di un sistema di trasmissione ad eliche di superficie, brevettato e sviluppato da Victory Design insieme a Flexitab & TS, che consente di avere forme di carena libere, le più efficienti. Le tre eliche di superficie abbinate al sistema trovano automaticamente e costantemente l’angolo di assetto ideale. Due timoni indipendenti sfruttano la tecnologia foiling per consentire una gestione sicura della barca anche a velocità elevate.

Può ospitare fino a quattro passeggeri in due cabine, oltre a due membri dell’equipaggio. Negli interni una parte dello scafo in carbonio è lasciato a vista e anche gli arredi sono progettati per avere massima leggerezza senza rinunciare al comfort e al lusso. Tutti gli interni sono personalizzati e ogni materiale è realizzato artigianalmente: pelle sellata a mano, tessuti in fibre naturali, stoffe di Loro Piana e marmi pregiati alleggeriti. Bolide 80 di Victory Design è uno yacht esclusivo, costruito su misura, un capolavoro unico e da collezione, un gioiello non per tutti.