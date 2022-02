Villa D'Este Hotels, Davide Bertilaccio nuovo Ceo del gruppo

Bertilaccio: "Sono onorato di entrare a far parte di questo prestigioso gruppo, un punto di riferimento nel lusso internazionale"

Il gruppo Villa d'Este Hotels annuncia la nomina di Davide Bertilaccio nel ruolo di nuovo Ceo del gruppo a partire dall'1 aprile 2022. Specializzatosi alla Cornell University - School of Hotel Administration di Itacha, New York, Davide Bertilaccio vanta più di 30 anni di esperienza nel settore hospitality, lavorando per gruppi come Four Seasons Hotel and Resorts, Starwood Group, Rocco Forte, Moevenpick Group e Rosewood Hotel Group.

"Sono onorato di entrare a far parte di questo prestigioso gruppo, che rappresenta un punto di riferimento nell'hôtellerie di lusso internazionale'', ha dichiarato Bertilaccio. ''Lo faccio in un momento storico estremamente significativo per la società, che dimostra la grande voontà di proiettarsi nel futuro mantenendo però le proprie radici. Il mio compito sarà quello di garantire questo passaggio molto importante per poter eccellere sempre più. Accetto questa sfida con grande entusiasmo!''.

La nomina di Bertilaccio giunge in un momento di grande fermento per la Società, che si prepara ai festeggiamenti per la 150esima stagione di Villa d'Este. Il gruppo Villa d'Este Hotels, nato nel 1873, rappresenta l'eccellenza italiana nel settore alberghiero a livello internazionale. Oggi tra i suoi fiori all'occhiello, oltre a Villa d'Este, figura anche Villa La Massa, proprietà risalente al XIII secolo sulle rive dell'Arno immersa in 10 ettari di parco, e gli hotel comaschi Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior.