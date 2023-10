Villeroy & Boch: Gabi Schupp nominata nuovo CEO

Villeroy & Boch, cambio al vertice: Gabi Schupp nominata CEO con decorrenza dal 1° gennaio 2024

In un periodo di quasi cinque anni prima di questa nomina, Gabi Schupp e il suo management team hanno riposizionato strategicamente la Divisione Dining & Lifestyle, ponendola su un terreno solido e sostenibile, sia dal punto di vista strutturale che commerciale. Ciò ha comportato un riallineamento delle strategie di marketing, vendita e supply chain. Di conseguenza, le vendite e i ricavi sono aumentati in modo significativo in un contesto difficile. Prima di entrare in Villeroy & Boch, Gabi Schupp ha ricoperto per oltre 20 anni diversi ruoli direzionali in Procter & Gamble, fino ad arrivare al Global Executive Management team, e in Spencer Stuart, dove ha fornito consulenza a clienti di rinomate aziende internazionali in qualità di EMEA Practice Leader per i beni di consumo e il retail.

Andreas Schmid, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ha dichiarato: “Sono molto contento, con la nomina di Gabi Schupp avremo un manager di grande esperienza e competenza, proveniente dai nostri stessi uffici, che assumerà questa grande responsabilità. Ha un'esperienza pluriennale alla guida di brand globali e nella gestione di complessi processi di fusione e acquisizione, il che significa che ha tutte le carte in regola per continuare la strategia di crescita avviata da Frank Göring e portare a termine con successo l'integrazione con Ideal Standard. Il Consiglio di Sorveglianza non ha dubbi che Gabi Schupp, insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutti i dipendenti, condurrà Villeroy & Boch verso un ulteriore successo futuro”.

Il contratto dell'attuale CEO Frank Göring scade il 31 dicembre 2023, dopodiché egli intende dedicarsi maggiormente a interessi personali. Tuttavia, continuerà a essere adisposizione dell'azienda in qualità di consulente per quanto riguarda l'integrazione di Ideal Standard. Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza ha prorogato il mandato di Markus Warncke come direttore finanziario per altri tre anni a partire dal 1° gennaio 2024. Questo è un chiaro segnale di continuità e stabilità a livello esecutivo.

Andreas Schmid, ha aggiunto: "Abbiamo un grande debito di riconoscenza nei confronti di Frank Göring, dopo 26 anni di collaborazione con l'azienda. Dal 2007, si è impegnato a fondo per guidare l'azienda attraverso i processi di internazionalizzazione e digitalizzazione, portando Villeroy & Boch a nuovi livelli in termini di fatturato. Siamo lieti che continuerà a supportarci con la sua esperienza durante l'integrazione di Ideal Standard. Markus Warncke ha guidato consuccesso le finanze di Villeroy & Boch negli ultimi difficili anni e ha gettato le basi per un solido finanziamento alla base dell'acquisizione di Ideal Standard, annunciata in precedenza, della quale continuerà ad assumersi la responsabilità".