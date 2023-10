viteSicure: la insurtech chiude un bridge round da 2 milioni di euro

viteSicure: l’insurtech italiana specializzata nel settore vita protezione ha chiuso un bridge round da 2 mln di euro

viteSicure, l’insurtech italiana nata nel 2020 e specializzata nel settore vita protezione, ha chiuso un bridge round da 2 milioni di euro, sottoscritti dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR insieme ad Apside (la Joint Venture nata tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics), ad alcuni business angels e alla quasi totalità dei soci esistenti, tra cui Reale Mutua Assicurazioni, che hanno confermato la propria fiducia nella visione della società.

I fondi raccolti in questo round di investimento saranno utilizzati per favorire e accelerare il percorso di crescita della società, attraverso nuovi investimenti tecnologici, soprattutto in ambito AI e l'espansione in un nuovo paese sottoassicurato ad alto potenziale di sviluppo. Il round appena chiuso anticipa un successivo round di serie A da parte dell’azienda, previsto attualmente per il 2024.

“Siamo molto soddisfatti e grati per i risultati di questo round di finanziamento. In un momento storico caratterizzato da una generale diminuzione degli investimenti nel settore, in particolare nell’ambito insurtech, la fiducia dimostrata dai nostri investitori è la conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione, con metriche che mostrano non solo la crescita ma anche la profittabilità sostenibile del nostro modello di business”, ha commentato Eleonora Del Vento, Amministratore Delegato e Co-Founder di viteSicure.

Alessandro Turra, Chief Marketing Officer e Co-Founder di viteSicure ha dichiarato: “In Italia stiamo contribuendo a rivoluzionare la sicurezza finanziaria dei millennials puntando sulla trasformazione digitale e distinguendoci per essere sostenibili, immediati e self-service. Ora, grazie all’aiuto dei nostri investitori, siamo pronti ad accelerare il nostro processo di crescita, potenziando la nostra piattaforma con investimenti in ambito AI e dando il via al nostro sviluppo all’estero, che partirà da un paese sottoassicurato ad altissimo potenziale di sviluppo”.



“Siamo soddisfatti dell’investimento effettuato da Apside in viteSicure, insurtech company che rappresenta un esempio distintivo di digital transformation nel settore assicurativo. Apside ha riconosciuto i tratti distintivi di viteSicure capace di offrire al mercato un prodotto flessibile, accessibile e con approccio innovativo. viteSicure, grazie alla consolidata esperienza dei suoi founders, è riuscita a sviluppare un prodotto con impatto ESG, requisito fondamentale nelle scelte di investimento di Apside”, ha aggiunto Silvia Rinaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Apside e Senior Director in Intesa Sanpaolo.

viteSicure, sul mercato con un processo full digital da gennaio 2020, ha sin dal principio individuato come proprio target di riferimento i millennials, una categoria che secondo le ricerche soffre per il 61% di ansia per il futuro della propria famiglia, ma rimane comunque poco ricettiva nei confronti dell’offerta assicurativa. Grazie a un approccio basato sulla tecnologia, la velocità e la sostenibilità economica della propria offerta, la società è cresciuta notevolmente nel corso degli anni, arrivando nel 2022 a più che raddoppiare il proprio fatturato rispetto all’anno precedente. Ora, grazie a questa nuova iniezione di liquidità, l’azienda sarà in grado di accelerare ulteriormente il proprio processo di crescita.