Vodafone Italia estende la flessibilità lavorativa durante il Giubileo con nuove iniziative di smart working

Vodafone Italia amplia lo smart working per il Giubileo: nuove misure di flessibilità per i dipendenti di Roma in collaborazione con le OO.SS. e Unindustria

Vodafone Italia ha sottoscritto un nuovo accordo con le Organizzazioni Sindacali e Unindustria per ampliare la flessibilità lavorativa dei propri dipendenti, in particolare per quelli che operano negli uffici di Roma. L'accordo, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2025, prevede l'aggiunta di 15 giorni di smart working, al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori e alleggerire la mobilità cittadina durante gli eventi giubilari.

L'iniziativa è il risultato di un dialogo costante tra Vodafone, le istituzioni e le sigle sindacali, che si inserisce nel più ampio progetto di modernizzazione e adattamento delle modalità di lavoro. Con l'accordo, i circa 630 dipendenti che lavorano negli uffici romani della compagnia potranno usufruire di giorni aggiuntivi di lavoro flessibile. I giorni extra saranno distribuiti in modo pianificato per i dipendenti dei call center, mentre per gli altri settori aziendali i giorni potranno essere utilizzati liberamente, durante o nei giorni precedenti e successivi agli eventi giubilari.

L'accordo è in continuità con il modello già esistente di lavoro agile, che consente ai dipendenti di lavorare da remoto fino a tre giorni alla settimana, a seconda della funzione aziendale. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un programma più ampio, che non solo punta a migliorare la qualità della vita dei dipendenti di Vodafone, ma ha anche un impatto positivo sulla sostenibilità e sulla vivibilità della città di Roma. Limitare gli spostamenti quotidiani, grazie allo smart working, contribuirà infatti a ridurre il traffico e le emissioni di CO₂, migliorando la mobilità urbana e abbattendo l'impatto ambientale.

Il nuovo accordo rappresenta un passo significativo in un processo pluriennale che mira a integrare l'adozione del lavoro agile con le necessità del territorio. Il lavoro a distanza, infatti, non solo supporta la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, ma contribuisce anche al benessere collettivo, facendo di Vodafone un attore attivo nel miglioramento della sostenibilità delle città. Grazie a questa iniziativa, Vodafone contribuirà efficacemente alla gestione dei 27 eventi giubilari che si terranno nei 77 giorni di attività previsti per il 2025, riducendo al contempo l’impatto della mobilità in occasione di giornate lavorative particolarmente congestionate.

Questo accordo conferma l'impegno di Vodafone Italia nella promozione di soluzioni innovative per un lavoro più flessibile e sostenibile, in sintonia con le esigenze dei suoi dipendenti e delle comunità in cui opera.