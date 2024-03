WAY a LETExpo 2024: tecnologia e sostenibilità per il trasporto e la logistica

WAY a LETExpo 2024 presenta una gamma di soluzioni e dispositivi per il trasporto e la logistica

In un'epoca in cui il mondo si muove rapidamente verso un futuro sempre più digitale e sostenibile, WAY si posiziona all'avanguardia nell'offrire soluzioni innovative per la gestione del trasporto e della logistica, in ottica green, con servizi integrati a 360 gradi. In questa edizione di LETExpo 2024, evento organizzato da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, WAY si candida a essere tra i protagonisti della manifestazione, presentando una gamma di soluzioni e dispositivi innovativi senza precedenti.

LETExpo, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili, torna per la sua terza edizione (VeronaFiere 12-15 marzo 2024), confermandosi come l'evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali nel settore. Non a caso WAY c’è per confermare la sua mission di azienda tecnologica che si propone di rivoluzionare la gestione del trasporto e la logistica, aiutando i propri clienti a semplificare i processi e a contribuire alla sostenibilità ambientale, supportandoli nel raggiungere i loro obiettivi di efficienza operativa.

Innovare per semplificare è la parola d’ordine di WAY: in un mondo dove la complessità sembra essere la norma, WAY si impegna a offrire soluzioni che semplificano radicalmente la gestione e il monitoraggio dei trasporti e delle attività di logistica. Lo fa sfruttando uno straordinario ventaglio di soluzioni progettate per coprire ogni aspetto ed esigenza del settore: da WAY4Web, la centrale web-based, multi-sede e multi-utenza, pensata per la raccolta di tutti i dati utili alla gestione e il controllo H24 delle flotte, alle tante soluzioni innovative, dedicate al mondo del trasporto, come Heavy WAY che, accanto alle funzioni di scarico dati da remoto del cronotachigrafo digitale, affianca innovativi algoritmi per il calcolo della carbon footprint della flotta.

Si prosegue con SideWAY per il controllo dell’angolo cieco dei camion, HeavyWAYTrailer dedicato al monitoraggio dei rimorchi frigoriferi e alla certificazione del trasporto a temperatura controllata e WAY4BLE l’innovativo sistema, concepito per il trasporto intermodale che garantisce il tracciamento di casse mobili e scarrabili. Il tutto si completa con una gamma di App e dispositivi per il coordinamento e la sicurezza del personale in mobilità (alert “uomo a terra”) e All4Things, la piattaforma software per lo sviluppo di progetti speciali IoT e ITS.

"In WAY, comprendiamo le complessità che le aziende di trasporto e logistica affrontano oggi. La nostra presenza a LETEXPO 2024 testimonia il nostro impegno a supportare i nostri partner attraverso soluzioni innovative che semplificano e migliorano la gestione del trasporto e della logistica, guidandoli verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato", ha spiegato Massimo Marchetti, CEO di WAY. Da segnare assolutamente in agenda il workshop "I servizi di logistica…al servizio delle imprese" (ALIS Hub, Padiglione 2, mercoledì 13 marzo alle ore 16.00), condotto da Sergio Luciano, Direttore Economy Group a ALIS Magazine, che vedrà la partecipazione di Martino Giovanardi, Business Unit Chief Officer Freight Transport di WAY.