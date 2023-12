WINDTRE e Falconara Marittima, sottoscritto accordo verso la Smart city

WINDTRE, firmato protocollo d'intesa con il comune di Falconara Marittima per supportare la transizione verso il modello di Smart city

WINDTRE e il comune di Falconara Marittima hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per supportare la transizione della città verso il modello di Smart City. L’obiettivo della collaborazione è quello di individuare percorsi di sviluppo dedicati alla pubblica amministrazione per progettare e gestire soluzioni innovative rivolte a cittadini e imprese del territorio, avviando una trasformazione del comune marchigiano in ottica Smart City, comprensiva di iniziative di digitalizzazione urbana, sviluppo delle competenze tecnologiche e della cultura digitale del territorio. Con i suoi 25.500 residenti distribuiti su una superficie di circa 26 chilometri quadrati, Falconara Marittima si estende interamente lungo la costa del mare Adriatico confermando una spiccata vocazione turistica grazie al suo litorale e ai monumenti storici presenti nel Comune, che ne fanno una del mete turistiche più frequentate della regione.

"WINDTRE vuole dare il proprio contributo nel trasformare in Smart City le realtà del nostro Paese facendole diventare città intelligenti, ma soprattutto sostenibili, efficienti ed innovative . La nostra azienda si propone infatti come un advisor al fianco delle amministrazioni locali, un abilitatore in grado di disegnare insieme la transizione digitale e “green” delle città italiane ed estendere, rafforzare e modernizzare le infrastrutture in un’ottica sostenibile e inclusiva, secondo una logica data driven", afferma Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office di WINDTRE.

"La collaborazione con WINDTRE è preziosa perché ci offre un supporto specializzato in competenze digitali per mettere a disposizioni di cittadini e imprese un numero sempre maggiore di servizi: l’obiettivo è quello di permettere agli utenti di sbrigare pratiche, ottenere certificati, accedere alle informazioni e in generale dialogare con il Comune senza raggiungere gli uffici comunali, direttamente dal loro domicilio. Una potenzialità che potrà essere utilizzata anche per comunicare con i turisti nella stagione estiva. Il percorso per la digitalizzazione dei servizi è stato intrapreso negli scorsi anni, ora il coinvolgimento di WINDTRE ci consente di accelerare anche sulla preparazione del nostro personale", afferma il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini.

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori informazioni sulle iniziative e i traguardi già raggiunti, è possibile visitare la sezione.