Xiaomi, risultati 2020: fatturato totale di 245,9 miliardi di RMB (+19,4%)

Xiaomi, risultati finanziari del 2020: fatturato totale di circa 245,9 miliardi di RMB, in crescita del 19,4%

Xiaomi Corporation, società Internet con smartphone e hardware intelligente collegati da una piattaforma Internet of Things, ha annunciato oggi i risultati consolidati e certificati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Fra i dati finanziari 2020 di maggior rilievo segnaliamo un fatturato totale di circa 245,9 miliardi di RMB, in crescita del 19,4% rispetto all'anno precedente, l'utile lordo di circa 36,8 miliardi di RMB, in aumento del 28,7%, un utile netto rettificato non-IFRS di 13,0 miliardi di RMB, in crescita del 12,8%, che ha portato al raggiungimento del massimo consenso del mercato. L'utile per azione è stato di 0,849 RMB.

In merito ai dati finanziari 4Q2020 più rilevanti, segnaliamo inoltre: ricavi totali ai massimi storici trimestrali di circa 70,5 miliardi di RMB, in crescita del 24,8%, utile lordo è stato di circa 11,3 miliardi di RMB, con un aumento del 44,4%, e un utile netto rettificato non-IFRS di 3,2 miliardi di RMB, in crescita del 36,7%.

Questa la dichiarazione rilasciata da Xiaomi Corporation in merito all’ottima performance: “Nel 2020 il nostro business globale si è ripreso dall’impatto della pandemia da Covid-19 e ha mantenuto una crescita costante. Dalla diffusione del Covid-19, Xiaomi ha collaborato strettamente con i partner commerciali per accelerare la ripresa del lavoro e della produzione. Durante la pandemia, i nostri prodotti e servizi hanno aiutato le persone ad arricchire la loro vita e a rimanere connessi, e la domanda dei nostri prodotti è rimasta stabile. Grazie all’allentamento delle restrizioni nei principali mercati durante la seconda metà del 2020, la nostra prestazione aziendale è riuscita a ottenere una ripresa straordinaria. Abbiamo continuato a portare avanti la nostra strategia “Smartphone × AioT” e la solida performance dell'anno dimostra la resilienza e la competitività del nostro modello di business”.