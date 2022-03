Zearo (LG Electronics): "Innoviamo l'home entertainment"

LG Electronics, presentata oggi la nuova gamma TV 2022

Si è tenuto oggi l'evento di presentazione della nuova gamma TV 2022 organizzato da LG Electronics. L’evento ha avuto luogo a Milano, presso lo showroom Signature Kitchen Suite in Via Alessandro Manzoni e ha visto gli interventi di Francesco Oscar Calza, Consumer Electronics Sales & Marketing Director di LG Electronics Italia, Alessandro Zearo, Product e Brand Marketing Senior Manager di LG Electronics Italia e Raffaele Cinquegrana, CX Leadre & Training Manager di LG Electronics Italia.

Durante l'incontro è stata annunciata la disponibilità in Italia della nuova collezione di TV 2022, presentata lo scorso gennaio al CES di Las Vegas. LG punta per la sua offerta sulle tecnologie premium OLED evo e QNED, sulle opzioni di design e sull’ampia gamma di polliciaggi, garantendo un’eccellente esperienza di visione ai clienti grazie alla tecnologia avanzata.

LG, azienda leader da 9 anni nel mercato globale dei TV premium, consente di usufruire delle massime prestazioni dalla tecnologia OLED: è da qui che nasce la tecnologia OLED evo che quest’anno arriva sulla serie G2 e sulla serie C2. I nuovi LG OLED presentati durante l’evento arricchiscono la gamma composta dalla serie C2 con 48, 55, 65, 77 e 83 pollici anche con il nuovo formato 42”, la soluzione perfetta per chi dispone di poco spazio ma non vuole rinunciare alla qualità della visione. Inoltre, per arrivare al massimo della luminosità possibile, LG rende disponibili da quest’anno anche il Brightness Booster Max per la serie G2 e Brightness Booster per la serie C2. Per quanto riguarda invece le TV LG OLED evo, pensate per le sessioni di gaming ma anche per chi ama il cinema, si è scelta la tecnologia Dolby Vision IQ con Precision Detail e un suono sensazionale Dolby Atmos.

L’intervista di affaritaliani.it ad Alessandro Zearo, Product e Brand Marketing Senior Manager di LG Electronics Italia

Alessandro Zearo, Product e Brand Marketing Senior Manager e Home Entertainment Marketing Manager di LG Electronics Italia, ha commentato il buon andamento del mercato italiano delle televisioni, in termini sia di volumi che di valore, con un prezzo medio che è salito a circa 404 euro. Durante la pandemia si è riscontrato un cambiamento dei comportamenti sia di acquisto che di utilizzo dei consumatori, secondo Zearo, con una forte componente del digital e dell'online: "La pandemia ha portato sempre più ad una fruizione mista della TV con piattaforme smart sempre più presenti. L'utente è diventato molto attento alla parte smart dei contenuti"

Zearo ha spiegato che le nuove tecnologie LG vogliono cambiare l'esperienza dell'home entertainment offrendo diverse soluzioni ai consumatori: "Quest'anno rivoluzioniamo in maniera importante l'home entertainment con l'introduzione di OLED evo, un cambio di passo che la tecnologia LG porta sul mercato TV in Italia. OLED evo è un insieme di tre fattori: il pannello OLED di ultimissima generazione con il processore alpha 9 di quinta generazione e anche con una tecnologia di dissipazione che ci permette di aumentare quella che è la luminosità del pannello fino al 30% per la serie G2. È il nostro punto di forza del 2022".