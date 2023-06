Zenith: prima cartolarizzazione immobiliare di Negentropy Capital Partners

Zenith Service: conclusa la prima cartolarizzazione immobiliare di Negentropy Capital Partners

Zenith Service annuncia il perfezionamento della prima cartolarizzazione immobiliare promossa dalla società specializzata in investimenti Negentropy Capital Partners. L’operazione di acquisto di immobili è stata realizzata ai sensi dell’art. 7.2. della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, utilizzando una società veicolo (SPV) dedicata denominata “Real Estate SPV Project 2202”. La SPV ha acquistato un immobile sito a Milano ed affittato ad uso ufficio da riqualificare e convertire in immobile di tipo residenziale. Per finanziare l’acquisto effettuato, la SPV emetterà titoli obbligazionari Asset Backed (note “ABS”) da 16,4 milioni di euro che saranno sottoscritti da investitori qualificati.

“La cartolarizzazione immobiliare è uno strumento innovativo che può dare nuovo impulso alla valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare”, ha commentato Umberto Rasori, amministratore delegato di Zenith Service. “Siamo felici dell’interesse che questi strumenti stanno riscuotendo presso soggetti rilevanti nel mondo economico e finanzario italiano e che si approcciano per la prima volta alla cartolarizzazione immobiliare”.

Zenith ha costituito la società veicolo per la cartolarizzazione e, nell’operazione, agisce quale Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli obbligazionisti mentre il ruolo di Asset Manager, con responsabilità relative alla gestione, amministrazione e valorizzazione degli immobili, è affidato a Negentropy Capital Partners. Con questa operazione Zenith conferma la sua posizione di leadership nelle cartolarizzazioni immobiliari, oltre che in operazioni strutturate di crediti. L’azienda offre un supporto completo, dalla strutturazione alla messa a disposizione dei servizi necessari per la realizzazione di tutte le tipologie di operazioni di cartolarizzazione.