Zenith Service, Davide Dattoli entra a far parte del CdA

Zenith Service, annunciata la nomina di Davide Dattoli come consigliere d’amministrazione indipendente

Zenith Service, realtà leader in Italia nei servizi per le cartolarizzazioni e finanza strutturata con 180 dipendenti distribuiti su due sedi, Milano e Roma, annuncia la nomina di Davide Dattoli, Cofondatore e Presidente esecutivo di Talent Garden, come consigliere d’amministrazione indipendente. Dattoli sostituisce Silvia Rovere, a seguito della sua prestigiosa nomina come Presidente di Poste Italiane. A Silvia Rovere vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione per il suo contributo alla forte crescita della società ed allo sviluppo della nuova linea di business relativa alle cartolarizzazioni immobiliari.

Nominato da Forbes tra i “30 under 30” più influenti nel settore Tecnologia e da Wired uno dei “TOP 5 innovatori” in Italia, Davide Dattoli è Cofondatore e Presidente esecutivo di Talent Garden, la piattaforma, che ha fondato nel 2011, leader in Europa per la formazione in ambito digitale, focalizzata nel supportare talenti e grandi organizzazioni, migliorando le proprie competenze e il proprio mindset nel settore digitale grazie a un modello di apprendimento continuo. In precedenza, Davide ha fondato Viral farm, una Digital Company specializzata in social media e applicazioni mobile ed è stato senior consultant per il gruppo Condé Nast e altri grandi gruppi.

Oggi Davide è anche membro dei consigli di amministrazione e advisory board di realtà appartenenti a diversi settori, che hanno in comune il mondo della tecnologia o della crescita dei talenti, da Iliad a Fondazione Telethon, e Angel Investors in varie startup europee Fintech e di Tecnologia. In merito alla sua nomina, Davide Dattoli ha dichiarato: “E’ un onore poter condividere la mia esperienza con Zenith Service e poter entrare in questo consiglio di amministrazione così prestigioso portando le mie competenze nel mondo della digitalizzazione e di come queste cambiano i modelli di business e organizzativi”.