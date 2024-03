Zignago Vetro, nel 2023 sfiorati i 700 milioni. Costantini è il nuovo AD

Zignago Vetro, nel 2023 ricavi consolidati quasi a 700 milioni di euro. Biagio Costantini nominato AD

Zignago Vetro ha annunciato di aver concluso il 2023 in crescita, registrando ricavi consolidati per 699,4 milioni di euro (+9,1%), di cui 224,2 generati all’estero (+12 per cento). L’ebitda consolidato è risultato pari a 219,4 milioni (+35,3%), l’ebit consolidato è stato di 151 milioni (+52,2%), mentre l’utile netto si è attestato a quota 122,4 milioni (+41,3 per cento). Il gruppo produce contenitori di vetro per alimenti e bevande, profumi e cosmetici, e bottiglie in vetro per il mercato del vino e dei liquori.

"L’esercizio 2023", si legge nella nota ufficiale, "è stato caratterizzato da un progressivo indebolimento della domanda di contenitori in vetro per bevande e alimenti, che ha risentito del generale quadro di incertezza macroeconomica, dell’affievolimento dei consumi finali, e, infine, della riduzione degli stock lungo la filiera da parte dei produttori e dei distributori, in particolare della Gdo". Questi fattori hanno caratterizzato tanto l’Italia quanto l’Europa, "costringendo le vetrerie a ridurre l’utilizzo della capacità produttiva, per mantenere l’equilibrio nei livelli di scorte".

Per quanto riguarda l’anno in corso, “si ritiene che, dopo la fase di debolezza della domanda dei contenitori in vetro per bevande e alimenti che ha caratterizzato il secondo semestre del 2023, il contesto di mercato sia entrato in una fase di stabilizzazione che dovrebbe progressivamente evolvere verso il graduale ritorno alla normalizzazione nei ritiri di contenitori da parte degli operatori, anche per necessità del sistema retail di ricostituire le scorte”.

Il Consiglio di Amministrazione di Zignago, prendendo atto delle dimissioni dell’AD Roberto Cardini per motivi personali legati all’accesso al pensionamento, ha nominato nel ruolo Biagio Costantini, che vanta un’esperienza trentennale nel Gruppo Zignago.