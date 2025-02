Zurich Bank, al via la nuova campagna adv negli aeroporti di Linate, Fiumicino e Capodichino

Zurich Bank, lanciata la nuova campagna pubblicitaria in collaborazione con Dentsu nei punti strategici dei principali aeroporti italiani

Zurich Bank ha annunciato il lancio di una nuova campagna pubblicitaria nei principali aeroporti italiani per tutto il 2025. Gli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino si tingono di blu per valorizzare l'identità e la forza del marchio Zurich Bank.

La Banca, che ha raggiunto importanti traguardi a due anni dalla sua nascita, punta a rafforzare la propria presenza nelle principali metropoli italiane attraverso una campagna pubblicitaria innovativa e altamente visiva. L’iniziativa vuole trasmettere solidità e fiducia, rivolgendosi sia ai clienti attuali che a coloro che stanno progettando il proprio futuro finanziario.

La campagna è stata pianificata in collaborazione con l’agenzia media Dentsu e sfrutta tecnologie digitali avanzate per garantire una forte visibilità. Il logo Zurich Bank sarà presente in diversi punti strategici dei tre aeroporti attraverso cartellonistica digitale Out Of Home in vari formati.

A Milano Linate la campagna prevede cinque lanci da 14 giorni su 45 circuiti di digitotem, oltre a pannelli retroilluminati e due grandi portali nel molo principale. A Roma Fiumicino il brand sarà visibile grazie a pannelli posizionati strategicamente nelle aree partenze, mentre a Napoli Capodichino sarà realizzata una parete vetrata dedicata di grandi dimensioni e un’installazione retroilluminata, accompagnata da tre ulteriori lanci del logo su 25 schermi digitali.

Grazie a questi investimenti, Zurich Bank punta a rafforzare il proprio posizionamento sul mercato italiano, sfruttando il flusso mensile di oltre 4,5 milioni di passeggeri che transitano nei tre scali, confermandosi come una banca moderna e innovativa.

Zurich Bank è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia, nata nel luglio 2022 in seguito al rilascio della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Europea. Con oltre 1.085 consulenti finanziari e 16 miliardi di euro in gestione, la Banca serve più di 120.000 clienti, offrendo servizi integrati di investimento, assicurazione e consulenza finanziaria.

Attraverso un modello digitale e multicanale, Zurich Bank si distingue per l’innovazione tecnologica e la personalizzazione dell’offerta, garantendo un servizio efficiente e su misura per ogni cliente. Con questa nuova campagna pubblicitaria, Zurich Bank riafferma la sua presenza capillare sul territorio italiano e il suo impegno nel fornire soluzioni finanziarie di nuova generazione.