Zurich Bank: Donato Reginelli nominato nuovo Area Manager

Zurich Bank: annunciata la nomina di Donato Reginelli come nuovo Area Manager

Zurich Bank prosegue nel proprio percorso di crescita capillare sul territorio italiano con la nomina di Donato Reginelli a nuovo Area Manager. Reginelli, professionista di grande competenza nel settore bancario e della consulenza finanziaria, rafforzerà ulteriormente la vicinanza della Banca alla clientela locale, seguendo importanti obiettivi di crescita e sviluppo commerciale.

Con oltre 30 anni di esperienza maturata interamente presso Banca Generali, dove ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di District Manager, Reginelli porta in Zurich Bank una profonda conoscenza del settore e una consolidata capacità di gestione delle relazioni con clienti di alto profilo. Insieme a lui, entrano nella rete di consulenza finanziaria di Zurich Bank anche quattro consulenti senior, Lorella Maraldi, Marco Maraldi, Maurizio Mauri e Maria Rita Moretti. Quattro professionisti di comprovata esperienza nel settore e da tempo riferimento per una clientela privata di alto profilo, che continueranno a supportare Reginelli anche in Zurich Bank. L’entrata nella rete di un team così qualificato conferma l’intenzione di Zurich Bank di consolidare la propria posizione nel mercato della consulenza finanziaria, ampliando ulteriormente la propria capacità di servire i clienti con un approccio personalizzato e ad alto valore aggiunto.

Grande soddisfazione è stata espressa da Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank, che ha sottolineato il successo dell’operazione raggiunto grazie a un eccellente lavoro di squadra e al decisivo supporto del Recruiting Team guidato da Carlo Francesco Nicolini. “L’ingresso di Donato Reginelli e dei nuovi colleghi rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Zurich Bank. Conferma inoltre l’impegno della Banca a puntare sul recruiting e sullo sviluppo dei migliori talenti, che nella nostra visione sono fondamentali per offrire un servizio eccellente e in linea con le necessità dei nostri clienti. È grazie al nostro capitale umano, i nostri consulenti finanziari, che possiamo rafforzare la presenza sul territorio della banca e offrire soluzioni integrate di investimento e protezione”, ha commentato Federico Gerardini.

Donato Reginelli ha aggiunto: “Zurich Bank rappresenta un modello di eccellenza tanto per la qualità del servizio offerto quanto per il sistema valoriale su cui fonda tutte le proprie attività. Sono convinto che il suo assetto organizzativo sia il più adatto a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata e alla ricerca di consulenze finanziarie di alto livello. Sono entusiasta di iniziare questo percorso e determinato a contribuire in modo significativo alla crescita della banca”.