Zurich Bank prosegue l’ampliamento della Rete con 18 nuovi ingressi

Zurich Bank si rafforza ulteriormente con l’ingresso di 18 nuovi professionisti

Zurich Bank annuncia con orgoglio l'ingresso di 18 nuovi professionisti che si uniscono alla sua squadra, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza e l'expertise dell'istituto finanziario sul territorio italiano. Nell'Area Nord Est, Davide Totolo dà il benvenuto a Roberto Liva, mentre Ida Morelli, a capo dell'Area Emilia, accoglie Maria Paola Montinari nel suo team. L'Area Centro, guidata da Stefano Capanna, vede l'ingresso di Giovanni De Santis, Luca Baiocco e Daila Ferrati. Sotto la guida di Antonio Fiordellisi, l'Area Sud accoglie consulenti di elevata expertise come Sonia Stanislao e Luigi Ferraro, mentre la nuova Area 11 di Angelo Petriccione si espande con l'ingresso di Roberto Pirrò. A supporto dello sviluppo della rete, entra a far parte della squadra Zurich Bank Maurizio Teresi, a diretto riporto della Direzione Commerciale.

Inoltre, Zurich Bank accoglie 9 giovani talenti grazie al programma di formazione e valorizzazione "Talent NextGen" lanciato dalla banca a fine settembre 2023. Questa iniziativa, ideata per formare giovani consulenti finanziari under 35, offre loro supporto economico, formativo e di affiancamento sul territorio con consulenti più esperti. Michele Monaco, Lorenzo Cercio, Antonio Borrelli e Cristina Salamone si uniscono all'Area Sud; Paola Silvestri e Antonio Maria Scappatici si aggiungono all'Area Centro; Denis Golubev e Nicolò Oggiano entrano a far parte dell'Area Nord Ovest, mentre Luigi Treccani Degli Alfieri si unisce all'Area Lombardia.

Con l'integrazione di questi nuovi talenti, Zurich Bank conferma il proprio impegno nell'offrire ai propri clienti servizi di alta qualità supportati da professionisti altamente qualificati e orientati all'eccellenza. La banca continua a investire nella crescita e nello sviluppo della propria rete, garantendo così un servizio sempre più efficiente e personalizzato per le esigenze finanziarie dei suoi clienti.

Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale di Zurich Bank, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto ai nuovi consulenti che si sono aggiunti alla storia di Zurich Bank. Fin dalla nostra nascita abbiamo lavorato assiduamente per affermarci come modello di rete capace di attrarre e sviluppare i talenti più competenti, valorizzando l’importanza del lavoro in team e dello scambio di expertise tra diverse generazioni. Teniamo al futuro delle nostre persone e dei giovani consulenti quanto teniamo al futuro della rete stessa”.