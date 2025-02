Zurich Insurance Group: registrato un utile operativo record di 7,8 miliardi di dollari

Zurich Insurance Group, raggiunto utile netto a 5,8 miliardi di dollari e dividendo in aumento dell’8% a 28 franchi per azione

Zurich Insurance Group ha chiuso l'ultimo esercizio con risultati straordinari, registrando profitti record e consolidando la sua posizione di leader nel settore assicurativo globale. La compagnia ha annunciato un utile operativo di gruppo (BOP) pari a 7,8 miliardi di dollari, un return on equity (Core ROE) del 24,6% e cash remittances pari a 7,1 miliardi di dollari. Numeri che testimoniano la solidità finanziaria del gruppo e la sua capacità di generare valore per gli azionisti.

L'utile per azione rettificato ha raggiunto i 42,2 dollari, segnando un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. L'utile netto attribuibile agli azionisti si attesta a 5,8 miliardi di dollari, evidenziando la capacità del gruppo di generare redditività in modo costante e sostenibile.

Il ramo Danni ha registrato un utile operativo di 4,2 miliardi di dollari, con una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Anche il combined ratio mostra un miglioramento significativo, attestandosi al 94,2%.

Il ramo Vita ha conseguito un utile operativo di 2,2 miliardi di dollari, trainato dal forte slancio delle attività unit-linked e Protection. Questo risultato conferma la solidità della divisione e il crescente interesse del mercato per prodotti assicurativi personalizzati e flessibili.

La divisione Farmers ha raggiunto un utile operativo di 2,3 miliardi di dollari, evidenziando una robusta crescita organica. Il combined ratio di Farmers Exchanges è salito al 91,4%, consolidando la competitività della compagnia nel settore. Zurich Insurance Group vanta una posizione patrimoniale molto solida, con un Swiss Solvency Test (SST) ratio al 252%, ben al di sopra delle soglie regolamentari.

La società ha inoltre annunciato una proposta di aumento dei dividendi dell'8%, portandoli a 28 franchi per azione. Una decisione che conferma la volontà del gruppo di premiare i propri azionisti e di mantenere una politica di distribuzione sostenibile e competitiva.

In aggiunta ai risultati finanziari, Zurich ha reso nota la designazione di Thomas Jordan per l'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione. Un ingresso strategico che potrebbe rafforzare ulteriormente la governance e le capacità decisionali del gruppo.

Mario Greco, Group Chief Executive Officer, di Zurich, ha dichiarato: "Nel 2024 tutte le nostre attività hanno registrato un'ottima performance. I rami Danni e Vita hanno raggiunto i migliori risultati di sempre e Farmers è cresciuto in modo redditizio. Continuiamo a registrare uno slancio positivo delle tariffe nelle nostre attività di commercial insurance, mentre il segmento retail continua a operare in un contesto di pricing favorevole, posizionandoci in modo solido all’inizio del nuovo ciclo, per il quale abbiamo già fissato obiettivi ambiziosi. Questo rafforza la nostra capacità di esecuzione e realizzazione dei piani, nonché il nostro impegno a creare un valore costante e a lungo termine per tutti i nostri stakeholder".