Zurich Italia: lanciata COVER+ per la protezione dai grandi infortuni

Zurich Italia lancia COVER+, una copertura completa contro gli infortuni gravi e le loro conseguenze, anche economiche

Zurich Italia integra la propria offerta nel ramo danni con COVER+, una copertura completa contro gli infortuni gravi e le loro conseguenze, anche economiche. La nuova soluzione è pensata per offrire assistenza nelle fasi di ricovero, post-ricovero e convalescenza, con una copertura ad hoc che include l’assistenza domiciliare e a distanza con personale qualificato.

“COVER+ è una soluzione multirischio completa, semplice e in grado di proteggere individui e famiglie dal rischio di gravi infortuni, sia nella vita privata che in quella professionale e offrire assistenza prima, durante e dopo l’imprevisto” – commenta Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia. “Vogliamo garantire una protezione completa con una soluzione personalizzabile e flessibile a seconda delle proprie esigenze e della propria quotidianità”.

Con il supporto consulenziale della rete agenti di Zurich, il cliente potrà individuare il profilo più adatto alle proprie esigenze, scegliendo all’interno di Cover+ tra cinque differenti livelli di premio, a seconda del livello di protezione e della tipologia di assistenza desiderata.

Per garantire il massimo supporto nel post-ricovero e nella convalescenza, Zurich ha incluso la nuova garanzia Assistenza disponibile nelle forme BASE e TOP. La forma TOP prevede prestazioni aggiuntive, come le spese di rientro alla propria residenza per la convalescenza, con eventuale assistenza medica e infermieristica durante il viaggio.

“Consult Service”, per ricevere indicazioni organizzative su strutture sanitarie e mezzi di trasporto; “Second Opinion” per avere un ulteriore parere medico e include consulto e trasporto, o, ancora, la possibilità di assistenza domiciliare; “Persona Amica” per garantire assistenza anche a figli minori, portatori di handicap e anziani: sono solo alcuni dei numerosi servizi addizionali della garanzia Assistenza studiati dalla Compagnia per offrire il massimo supporto.

Infine, il pacchetto Invalidità permanente con Assistenza BASE o TOP può essere integrato con la copertura Morte a seguito di infortunio, per la massima protezione dei propri cari.