Nutella Biscuits, a un anno dal lancio Ferrero raddoppia la produzione

I Nutella Biscuit compiono un anno sul mercato e superano il miliardo di biscotti venduti in Italia. Così Ferrero ha ricevuto l'approvazione per un investimento di 80 milioni di euro per realizzare una nuova linea produttiva, sempre nello stabilimento di Balvano (Potenza), che affiancherà quella esistente, raddoppiando la capacità produttiva.

Aumenterà anche la forza lavoro, con oltre 230 persone impiegate nella produzione.

Alessandro d'Este, presidente e Ad di Ferrero Commerciale Italia, ha dichiarato: "Nel 2021 lanceremo un nuovo formato, in tubo, una pratica confezione per gustare il prodotto dove il consumatore preferisce e soddisfare una domanda che si conferma su livelli costantemente alti".

Secondo Angelo Massaro, general manager di Iri "il lancio di Nutella Biscuits sul mercato italiano è da considerarsi il più importante nella storia del largo consumo nazionale. A un anno dal varo, Nutella Biscuits ha realizzato oltre 141 milioni di euro di sell out e ha raggiunto una quota di circa l'8,5% del mercato dei biscotti. Considerato che il nostro comparto della biscotteria è cresciuto del 13%, cioè di 185 milioni di euro in valore assoluto, è evidente come questo balzo in avanti sia trainato, per oltre il 75%, da Nutella Biscuits".