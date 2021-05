Moda italiana riparte, fatturato nel 2021 +17% a 80 miliardi

Il fatturato previsto per la MODA e i settori collegati nel 2021 è di circa 80 miliardi di euro, con una variazione di crescita del 17%. Lo ha annunciato il presidente della Camera della MODA italiana, Carlo Capasa, presentando il calendario della prossima fashion week dedicata all'uomo, in programma dal 18 al 22 giugno a Milano. L'export nel 2021 segna +13% di crescita a 63 miliardi di euro rispetto al 2020 mentre l'import si attesta a +9,2% a 37 miliardi.

"I dati di fatturato di febbraio e marzo - ha spiegato Capasa - hanno finalmente segnato un punto di svolta e un'importante inversione di tendenza, anche se i livelli restano sotto quelli del periodo pre covid ma abbiamo recuperato 17 punti, noi prevedevamo tra i 5 e i 15, quindi è un buon segno stiamo andando un po' meglio del massimo previsto e dovremmo chiudere con un -10% in meno rispetto al 2019. Siamo in netto recupero e speriamo che il 2022 ci riporti ai nostri fatturati abituali".

MODA: MILANO RIPARTE DA FASHION WEEK, PER L'UOMO RESTA FORMULA 'PHYGITAL'

Apre Zegna e chiude Dima Leu. Nel mezzo, il ritorno in presenza di Giorgio Armani, (con due show fisici dopo oltre un anno) seguito da Dolce & Gabbana, Etro e Diesel per un totale di 48 appuntamenti, 9 presentazioni su appuntamento e 6 eventi e 63 brand in calendario. Milano riparte dalla fashion week dedicata all'uomo per la primavera/estate 2022, in programma dal 18 al 22 giugno 2021, segnando così un graduale ritorno alla normalità attraverso una formula ibrida che include eventi fisici e digitali. Quattro le sfilate in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno, Etro il 20 giugno e Giorgio Armani il 21 giugno con un doppio show. Tra le novità, questa edizione della Milano Fashion Week vedrà il debutto di Diesel che, con il nuovo direttore creativo Glenn Martens, il 21 giugno presenterà una collezione allgender. Saranno inoltre presenti per la prima volta in calendario, i brand Tiscar Espadas, Mans, Franc Elis, Zenam, Revenant Rv Nt, 424, Knt e Andrea Pompilio per Harmont&Blaine. ''Ci avviciniamo a questa nuova settimana della MODA con un'attitudine positiva e ottimista - afferma Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della MODA Italiana -. Il fatto che il governo abbia accolto le nostre richieste poste durante il Tavolo Tessile e MODA del Mise, autorizzando lo svolgimento di fiere in presenza dal 15 giugno, ci ha permesso di confermare le date di Milano MODA Uomo, dando un segnale importante di ripartenza. È un segnale positivo che ci dà modo di organizzare una settimana della MODA non solo digitale ma anche con eventi in presenza. Siamo pronti ad accogliere in tutta sicurezza gli operatori di sistema che potranno ricominciare a viaggiare già dal mese di giugno, anche dando la possibilità di effettuare dei tamponi per la stampa e i buyer accreditati".

Capasa ringrazia inoltre il Comune di Milano "che da anni è al nostro fianco come partner istituzionale, con cui condividiamo una grande attenzione rispetto a tematiche come sostenibilità, inclusione e diversità, valori sempre più rappresentati nella nostra città". E rivolge poi un ringraziamento "alla fruttuosa cooperazione con Confartigianato continuiamo anche a dare sempre maggiore risalto alla preziosissima componente artigianale che caratterizza il sistema della MODA italiano. Ringrazio inoltre Ice Agenzia e il ministero degli Affari Esteri per il continuo supporto nella realizzazione e nella promozione delle nostre iniziative.'' Quest'edizione della Milano Fashion Week, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia Ice, ancora una volta dimostra la continua attenzione di Camera Nazionale della MODA Italiana verso tematiche di rilevanza globale, tra cui sostenibilità e supporto ai giovani talenti, attraverso una proposta di progetti di grande rilevanza. Anche per questa stagione, Cnmi offrirà la possibilità di seguire l'evento su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma che l'associazione mette a disposizione per fruire in modalità digitale di tutti i contenuti della Milano fashion week, tra cui sfilate e presentazioni. Inoltre, una serie di stanze tematiche ospiteranno progetti speciali. Tra questi, Designer for the Planet, evento alla terza edizione, che raccoglierà le collezioni di alcuni designer emergenti, focalizzati sulle tematiche della sostenibilità. Questa stagione i brand che parteciperanno all'iniziativa sono Good Good Good, Kidsofbrokenfuture, Marrakshi life, Abdel El Tayeb, Simon Cracker, Marcello Pipitone, Bayria eyewear, Emergency Room e Zerobarracento. Durante la fashion week, sarà presentato un progetto di White, con il format Wsm (White Sustainable Milano), in collaborazione con la Camera Nazionale della MODA Italiana, per supportare in modo concreto le nuove generazioni di creativi. White attiverà una donazione al Camera MODA Fashion Trust e promuoverà, attraverso un evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, che resterà aperto durante i giorni della Fashion Week Uomo, 10 designer italiani e internazionali (Froy, Lessico Familiare, Mishimi, Oh Carla, Fin Salemo', Bayria eyewear, Kids of broken future, Marcello Pipitone, Simon Cracker e Zerobarracento), gli ultimi cinque selezionati da Cnmi tra i partecipanti al progetto Designer for the Planet.

In linea con lo spirito di collaborazione con player internazionali dimostrato negli anni, durante la Milano Fashion Week verrà celebrato il 25esimo anniversario della Portugal Fashion Week attraverso l'evento 'Portugal Fashion 25 Years Protecting Talent' in programma il 20 giugno. Oltre a riproporre le sfilate di due marchi portoghesi presenti in calendario, Miguel Vieira e David Catalan, verranno proiettati dei contenuti speciali realizzati da Frederico Martins, oltre alle sfilate di altri tre brand Made in Portugal, incluso Marques' Almeida, vincitore nel 2015 del Lvmh Prize, Ernest W Baker e Alexandra Moura. Per celebrare un graduale ritorno agli eventi fisici, il 19 giugno, Cnmi organizzerà, nel rispetto delle normative anti Covid, un cocktail di inaugurazione della Fashion Week in una location all'aperto. Inoltre, anche in questa edizione, la piattaforma digitale ospiterà una sezione dedicata agli showroom virtuali: multi brand o monomarca. Con l'obiettivo di sostenere il messaggio di rilancio del retail, settore duramente colpito in questo periodo di pandemia, Camera Nazionale della MODA Italiana supporta l'iniziativa di The Best Shops: banner digitali sui siti dei negozi associati rimanderanno alla piattaforma della Milano Fashion Week. Gli appuntamenti della Milano Fashion Week Men's Collection saranno amplificati in tutto il mondo, coprendo così in contemporanea tutte le time-zone, grazie a prestigiosi partner internazionali: Kommersant Publishing House per la Russia; Tencent Video, per la Cina continentale (escluse Hong Kong, Macao e Taiwan); The Asahi Shimbun, per il Giappone; con la partecipazione di The New York Times per gli Stati Uniti. Mentre, l'Ooh streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà i contenuti nella città di Milano, attraverso un maxi schermo posizionato in un punto strategico della città. Sarà inoltre possibile visualizzare su YouTube i contenuti della Fashion Week in playback grazie al video channel partner Fashion Channel

''In occasione di questa edizione - aggiunge l'assessora al Commercio, MODA e Design del Comune di Milano, Cristina Tajani - dedicata alla MODA uomo, si rinnova l'impegno congiunto di Camera Nazionale della MODA Italiana e del Comune di Milano nel porre in essere un cauto ma costante percorso verso una ritrovata normalità della MODA in città, dopo l'emergenza Covid". Un percorso, continua, "reso possibile grazie alla costante attenzione per la sicurezza di ospiti e operatori presenti in città ma soprattutto grazie alla realizzazione di un ricco calendario che coniuga maison, attenzione alla sostenibilità e promozione delle tante realtà artigiane che contraddistinguono in nostro Made in Italy. Una manifattura e una creatività che saranno raccontate attraverso tanti appuntamenti digital e live, che dimostrano come sia fondamentale investire nel digitale e nei nuovi linguaggi ma ancor di più nel valorizzare la manualità e la creatività del nostro saper fare italiano''. In quest'ottica di collaborazione, Camera Nazionale della MODA Italiana, Comune di Milano e Yes Milano hanno realizzato la nuova campagna di comunicazione per promuovere la Milano Fashion Week Men's Collection. Veicolata sugli schermi e le affissioni del Comune di Milano dal 14 giugno al 22 giugno, la campagna, scattata dal fotografo Stefano Guindani, vede protagonisti due modelli in look Federico Cina, immortalati in una location simbolo di Milano, i Giardini Indro Montanelli. La Milan Fashion Week Men's Collection potrà essere seguita anche sui profili social di Camera Nazionale della MODA Italiana: Instagram, Facebook, Twitter e Weibo con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi. Inoltre, nell'ambito dei progetti di apertura della Fashion Week al pubblico di appassionati, Mastercard offre esperienze esclusive su www.priceless.com. In occasione di questa edizione, i titolari di carte Mastercard avranno la possibilità di accedere a una Priceless Experience digitale dedicata al mondo della MODA vintage con la style coach Carla Gozzi. Ulteriori dettagli verranno svelati successivamente.