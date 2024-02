Officine Maccaferri investe nel digital per tutela ambientale, acquisita Nesa

Officine Maccaferri, chiusa l'acquisizione di Nesa

Officine Maccaferri ha finalizzato il closing dell'acquisizione della maggioranza di Nesa, azienda con una forte impronta tecnologica nell'offerta di soluzioni per il monitoraggio ambientale e industriale e nei sistemi Early Warning.

Grazie all'acquisizione, spiega una nota, come riporta Radiocor, il gruppo intende rafforzare l'integrazione delle tecnologie di sensoristica intelligente, controllabili da remoto, all'interno del proprio range di prodotti e consolidare ulteriormente l'offerta di sistemi basati sulla tecnologia Internet of Things (IoT) per la salvaguardia del territorio e la tutela delle persone.

Sfruttando le tecnologie offerte da Nesa, il gruppo mira ad affermarsi ulteriormente come player all'avanguardia nel segmento dell'IoT, cavalcando il trend che negli ultimi anni ha portato le infrastrutture e le costruzioni a diventare sempre più smart. Come scrive Radiocor, secondo le previsioni contenute nell'ultimo rapporto dell'Allied Market Research, le dimensioni del mercato dell'Internet of Things nelle costruzioni raggiungeranno i 44,2 miliardi di dollari entro il 2031.