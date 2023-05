Olidata chiude il 2022 con un utile di 9,55 milioni. I conti

Olidata chiude il 2022 con un utile di 9,55 milioni. Patrimonio netto positivo per 10,5 milioni

La società informatica Olidata ha chiuso il 2022 con un utile netto di 9,55 milioni, registrando gli effetti positivi derivanti dal completamento della procedura di Concordato preventivo e del relativo esdebitamento della società. Lo si legge nella nota della società sul progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 approvati dal consiglio di amministrazione.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2022 evidenzia una radicale inversione di tendenza comparato all'esercizio 2021, rilevando un valore positivo di patrimonio netto pari ad 10,59 milioni rispetto ad un valore di patrimonio netto negativo dell'esercizio 2021 pari ad 8,03 milioni, per effetto dell'utile 2022 e dell'aumento di capitale pari a complessivi 9,075 milioni. Al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria netta della società è positiva ed è pari 331.998 euro così composta: disponibilità liquide nette per 932.067 euro e debiti finanziari correnti per 600.069 euro. "È con orgoglio che posso affermare che l'operazione portata avanti in questi anni ha dato luce ad un risanamento, ed in questo voglio continuare a credere, investire e costruire per il futuro del gruppo Olidata", ha commentato il presidente Cristiano Rufini.