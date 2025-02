Olly, non solo la vittoria a Sanremo 2025: decollano anche gli affari. I conti ai raggi X di Hmmo Srl 

Sanremo 2025, Olly e i conti della sua Hmmo Srl

La vittoria di “Olly” al Festival di Sanremo è stata accompagnata anche da un bel debutto dei suoi business. Qualche settimana fa, infatti, Federico Olivieri (il nome all’anagrafe del cantante nato a Genova a maggio del 2001) ha approvato i conti della sua Hmmo srl, costituita a Torino ad aprile del 2023 e avente come oggetto “produzioni musicali ed artistiche, gestione dell'immagine di artisti, promozione di gruppi artistici musicali”.

Il bilancio del 2023, il primo quindi dalla nascita della società e peraltro che recepisce solo 8 mesi di attività, s’è chiuso con ricavi per già 157mila euro e un utile di quasi la metà del profitto e pari a oltre 73mila euro. Hmmo ha 30mila euro di crediti e liquidità per 107mila euro a fronte di debiti per 65mila euro. La società è controllata da “Olly” con il 99% mentre il padre Mario Oliveri, avvocato di successo del noto studio legale BonelliErede, detiene l’1% residuo. Padre e figlio sono nel consiglio d’amministrazione presieduto da Sara Esposito, che ha da poco sostituito Paolo Pavanello, noto musicista e fondatore dei “Linea 77”.