Oltre 300 hotel "svenduti" in Italia all'asta nel primo trimestre 2023

In Italia sono stati messi all'asta 321 alberghi solo nel primo trimestre del 2023. Il più costoso è l'Hotel Nh Venezia Laguna Palace a Mestre

Gli effetti della pandemia di Covid si fanno oggi sentire sul settore ricettivo. Come riporta 21 Grammi di Turismo citando l’analisi del Centro Studi AstaSy Analytics di Npls ReSolutions su L’Economia, solo nel primo trimestre del 2023 in Italia sono stati 321 gli hotel messi all'asta. La Toscana è al primo posto con 43 strutture svendute, seguita da Emilia Romagna (35) e Sicilia (30). L'AD DI Npls ReSolutions, Massimiliano Morana, ritiene che sarebbe opportuno riportare più velocemente gli alberghi all'operatività optando per la vendita diretta invece che quella giudiziaria.

La media delle aste ha raggiunto 1,2 milioni di euro e in Toscana si realizza la cifra più alta con 3.380.000 di euro per una struttura che comprende una villa storica in stile liberty e parco annesso. L'offerta minimia per un prezzo base di partenza era di 4,5 milioni di euro.

L'albergo più costoso è l’Hotel Nh Venezia Laguna Palace a Mestre (Ve) con 4 stelle. Al secondo posto l’Hotel Mondial a Roma (4 stelle) acquistato da Omnia Hotels con un finanziamento di oltre 27 milioni di euro per ristrutturarlo entro il 2024. Seguono poi con l’Hotel Nyala a Sanremo, il Grand Hotel Terme della Fratta a Bagno di Romagna.