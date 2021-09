Open Fiber-Sky Italia, si rafforza l'intesa: copertura fino ai piccoli comuni

Open Fiber rafforza la partnership con Sky Italia: estesa la copertura fino alle aree bianche

Open Fiber e Sky Italia rafforzano la loro partnership, estendosi fino alle aree bianche del Paese. Open Fiber, il principale player wholesale in ambito di infrastrutture Ftth, la fibra che arriva direttamente dentro le case del Paese, arriverà fino ai piccoli comuni e alle aree rurali. In questo modo, sempre più famiglie potranno scegliere la connessione in vera fibra di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming e l'upload di contenuti.

"Grazie a questa estensione della copertura, riferisce il comunicato, il servizio ultrabroadband di Sky Italia raggiunge oltre 2.600 comuni e quasi due terzi delle famiglie in Italia e, dopo aver più che triplicato la copertura nel corso dei primi mesi del 2021, rafforza la sua presenza in alcune delle principali regioni italiane tra cui Piemonte, Veneto, Sicilia e Lombardia. Entro fine anno, raggiungerà il 70% delle abitazioni italiane.

“Dopo il successo della collaborazione tra le due aziende che ha portato al lancio di Sky Wifi nelle grandi città, si legge nel comunicato, Sky diventa quindi partner di rilievo di Open Fiber anche nelle aree bianche, ossia i piccoli comuni e le aree rurali nelle quali Open Fiber si è aggiudicata i bandi pubblici Infratel per costruire e gestire un’infrastruttura di rete all’avanguardia che permette a milioni di cittadini di avere connessioni ultraveloci a 1Gbit/s e accedere ai servizi digitali di ultima generazione dai quali sarebbero rimasti esclusi".

La qualità della connessione è garantita dall’infrastruttura di rete core in fibra costruita ex novo da Sky, in grado di sfruttare al meglio la rete di accesso fornita da Open Fiber, e dallo Sky Wifi Hub, che distribuisce il segnale nelle abitazioni in modo stabile e omogeneo grazie all’innovativa tecnologia sviluppata da Comcast. Sky Wifi è inoltre stato riconosciuto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza come il servizio internet a casa con il migliore rapporto qualità-prezzo del 2021.

“Sky Wifi continua a crescere e grazie al rafforzamento di questa collaborazione con Open Fiber, partner fondamentale del servizio fin dal suo lancio, raggiunge il territorio italiano in modo sempre più capillare. Siamo davvero felici di poter offrire ad ancora più famiglie la possibilità di scegliere Sky Wifi e di dare il nostro contributo alla diffusione della banda ultra larga nel Paese, portando la nostra connettività di qualità anche in quelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide”, ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

“È sempre più forte tra le famiglie italiane il bisogno di connessioni performanti in grado di supportare al meglio le esigenze di connettività di tutte le persone in casa. Con Sky Wifi offriamo una soluzione particolarmente efficace: un servizio ultrabroadband potente, stabile e veloce, che semplifica la vita delle persone in tutte le attività, dallo streaming dei contenuti a quelle professionali o scolastiche”, ha sottolineato Duilio.

“La missione di Open Fiber è contribuire a colmare il divario digitale in cui era precipitato il nostro Paese, ha affermato da parte sua Francesca Romana Napolitano, amministratore delegato di Open Fiber. "Siamo orgogliosi di quanto fatto finora: in quattro anni siamo diventati, con oltre 12.5 milioni di unità immobiliari connesse, il primo operatore Ftth in Italia e il terzo in Europa".

"L’estensione della partnership con Sky alle aree bianche, le zone che soffrivano in maniera particolare il gap di connettività rispetto alle grandi città, conferma la validità del nostro modello wholesale only, che consente un accesso neutrale e non discriminatorio a tutti gli operatori con evidenti benefici per i consumatori in termini di pluralità e ricchezza dei servizi disponibili”, ha concluso il neo ad di Open Fiber.