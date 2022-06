Ovs, ritorno alle origini: Beraldo punta ad acquisire il 100% di Coin

Coin è la catena di department store più diffusa in Italia, con vendite sotto insegna di circa 400 milioni di euro

Ovs si vuole riprendere Coin. L'amministratore delegato della catena di abbigliamento, Stefano Beraldo, vuole tornare alle origini ma “capovolgendo” la storia. Sul tavolo ci sarebbe infatti l'acquisto di Coin, catena italiana di grande magazzino di fascia alta.

Per ora è stata sottoscritta con Centenary una lettera di intenti che apre una due diligence in esclusiva, se andrà a buon fine l'operazione potrebbe chiudersi già entro novembre. L’operazione segna "un ritorno alle origini" per un motivo ben preciso: Ovs, in origine Magazzini Oviesse, nasce negli anni Settanta proprio come divisione di Coin

Sembra troppo presto per dare un valore all'acquisizione ma qualche numero dà le dimensioni dell'offerta: è la catena di department store piu' diffusa in Italia, con vendite sotto insegna di circa 400 milioni di euro, un network di 37 negozi e 100 a insegna Coincasa. Ovs dal canto suo conta oltre 2000 negozi in Italia e all'estero e nel 2021 ha registrato vendite pari a 1.359 milioni di euro e un ebitda di 147,2 milioni.