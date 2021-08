Pagamenti digitali: c’è anche LIBERO PAY

Libero Pay è l’innovativo servizio che permette di pagare online una serie di servizi di utilità. Bollette e spese di vita quotidiana gestibili con pochi click, in pochi istanti e ovunque ci si trovi. Facile, veloce e conveniente, il servizio offre totale sicurezza grazie alla tecnologia 3DSecure



Libero Pay, infatti, consente di pagare online i bollettini postali, bancari (MAV, RAV o Freccia) o gli avvisi di pagamento PagoPA (incluso il bollo auto) in modo semplice, economico e veloce.

In più Libero Pay integra tutto il mondo Posta celere (sotto il relativo pulsante in hp Libero Pay): posta prioritaria, telegrammi, telegrammi con fiori, raccomandate, moduli di disdetta, datacerta - 24 su 24 x 365 giorni all’anno direttamente online. Infine Libero Pay offre anche il servizio Fax online gratis.



Pensato per quanti non vogliono fare lunghe file allo sportello e avere addebiti diretti su conto corrente con un controllo maggiore delle spese, il servizio è attivabile con un clic è raggiungibile sia homepage di Libero.it, che dalla Libero Mail (per gli utenti di quest’ultima) anche dalla he in mobilità. L’utente inserisce i propri dati-profilo su Libero Pay solo la prima volta e li trova sempre precompilati al momento del pagamento. Quando dovrà pagare, ad esempio, una bolletta di luce o gas, il bollo auto, la rata di un finanziamento o un tributo alla pubblica amministrazione, gli basterà semplicemente accedere a Libero Pay e aggiungere i dati del bollettino in suo possesso. Ad ogni operazione l’utente riceverà mail di conferma di avvenuto pagamento direttamente nella casella e-mail.

Il costo bollettino per utente - 1.50 € - è più basso tra gli operatori presenti sul mercato*.



“Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo servizio - dichiara Domenico Pascuzzi, Publishing Director di Italiaonline - perché siamo sicuri che i nostri utenti scopriranno in Libero Pay un grande aiuto che permetterà loro di risparmiare tempo e denaro, in modo semplice, sicuro e totalmente digitale”.