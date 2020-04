Pagamenti digitali, in Italia 270 mld € nel 2019 (+11%)

La crescita dei pagamenti digitali in Italia nel 2019 (+11%)

Sono cresciuti dell’11% i pagamenti con carta in Italia nel 2019, toccando quota 270 miliardi e il loro utilizzo è destinato sempre più agli acquisti quotidiani. Ma l’Italia con 83 transazioni pro-capite nel 2019 (71 nel 2018) resta ancora nelle ultime posizioni (la 23esima su 27) della classifica europea.

“Il Paese deve ancora fare parecchia strada sotto questo profilo, ma i dati segnalano che comunque c’è una crescita", ha affermato Francesco Luongo, presidente di Consumers For Digital Payments (C4DiP, la coalizione di associazioni di consumatori formata da Movimento Difesa del Cittadino, Asso-consum e U.Di.Con), commentando i dati della nuova edizione dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano.

"Le transazioni quotidiane sono infatti aumentate del 17% rispetto al 2018”. Un altro dato significativo per Luongo è anche la crescita del Contactless, arrivato a 63 miliardi di euro (40,5 miliardi nel 2018) con circa 1,5 miliardi di transazioni nel 2019 (+67% rispetto al 2018). "Oggi - ha aggiunto il manager - assistiamo ad una sempre maggior propensione dei consumatori a utilizzare questi strumenti".

"L’utilizzo di pagamenti contactless in Italia è, infatti, in costante aumento, e dimostra che anche gli italiani stanno superando l’iniziale diffidenza verso questa forma di pagamento”, ha osservato.

"Ma bisogna comunque accelerare il passo e diffondere sempre più l’uso della carta anche per l’acquisto di un solo caffè", osserva il Presidente Nazionale U.Di.Con., Denis Nesci. "La rivoluzione dei pagamenti digitali deve essere completata sul territorio italiano negli altri paesi d'Europa è prassi pagare con App e carte anche un solo caffè, non possiamo permetterci di restare indietro perché la velocità dell'innovazione digitale sta raggiungendo ritmi mai visti. Bisogna, tuttavia, come sempre, far viaggiare di pari passo l'utilizzo degli strumenti innovativi con la tutela degli utenti. Fulcro nevralgico è e sarà sempre la consapevolezza digitale, non tutti gli utenti si sentono ancora sicuri ad utilizzare pagamenti contactless, sta a noi sviluppare un grado di conoscenza elevato nei consumatori".



Per Luongo è ormai evidente che “tra i consumatori si sta facendo sempre più strada la consapevolezza che i pagamenti digitali garantiscono maggiori sicurezze, come la tracciabilità, la trasparenza e il diritto di resa in caso di prodotto danneggiato”. E a contribuire ad una maggiore familiarità con i pagamenti digitali sicuramente ci sono la spinta del commercio online, peraltro aumentato durante l’emergenza da Covid-19, e la sempre maggior diffusione di Pos”.