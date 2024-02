Palenzona ad Affari: "Ecco perché il ponte sullo stretto di Messina va fatto"

Forum in Masseria di Vespa, l'intervista di Affaritaliani.it a Palenzona: "Giusto investire sul ponte sullo stretto di Messina, farà alzare il Pil"

Intervistato dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, il presidente dell'Aiscat Fabrizio Palenzona non ha dubbi per quel che riguarda la discussa questione del ponte sullo stretto di Messina. "L'Italia ha messo soldi per collegare l'Europa al Mediterraneo. Sarebbe un errore clamoroso non fare il Ponte, perché è un pezzo di un corridoio europeo. Serve all'Italia, all'Europa e al Mediterraneo", spiega.

"Già nel 2005", continua, "ci furono le prime firme per la realizzazione, ma vennero bloccate dal governo dell'epoca". E riguardo al fatto di utilizzare una grossa quantità di soldi in un periodo di "magra", Palenzona risponde: "Utilizzare tutti questi soldi per investimenti infrastrutturali, se sono utili, aumentano il Pil, non lo diminuiscono. Il Ponte creerà ricchezza e l'Europa ha bisogno di questi corridoi. Li abbiamo approvati noi. Ora dobbiamo farli", conclude.