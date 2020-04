Parmigiano Reggiano batte Campbell’s: via ogni riferimento al marchio Dop

Il Consorzio del Parmigiano reggiano ha incassato una grande vittoria sul fronte della tutela dei prodotti Dop. Il colosso americano delle zuppe Campbell’s (fatturato da 8 miliardi l’anno) ha comunicato che eliminerà dalle etichette dei suoi prodotti qualsiasi riferimento al Re dei Formaggi. Ha dunque accettato la richieste del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano dop.

Oggetto del contendere la linea di sughi “Prego” su cui erano infatti visibili foto di porzioni di formaggio con i noti puntini impressi all’origine su ogni forma di Parmigiano Reggiano. Quei sughi non contenevano il prodotto dop italiano, bensì la locale imitazione Parmesan.

“Il Consorzio Parmigiano Reggiano – ha spiegato in una nota il presidente Nicola Bertinelli – è attento e pronto a combattere ogni frode. Se una multinazionale come Campbell usa le immagini del Parmigiano Reggiano su un prodotto contenente parmesan, questa è la prova evidente che per i consumatori di Campbell il nome ‘parmesan’ non è generico, e viene legato alla dop Parmigiano Reggiano”.