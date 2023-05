Patrizio Bertelli rileva (anche) la storica edicola di Piazza San Jacopo

Patrizio Bertelli, l’acquisto dell’edicola di piazza San Jacopo

Il patron del gruppo Prada non ci sta a veder chiudere la storica edicola della città che gli ha dato i natali. E allora decide di fare un acquisto “del cuore”, un atto d’amore e di magnanimità verso un luogo simbolo di Arezzo. Come gesto rimanda un po’ a quelle adozioni che vengono spesso “sponsorizzate” sui social, - del cuore appunto - quelle in cui si propongono animali non più giovanissimi, magari con qualche acciacco di salute e quindi non particolarmente agili e svegli.

“Ho buttato là la proposta, Patrizio l'ha accettata” ha spiegato l’ex titolare, Piero Scartoni - neo novantenne - che ha aperto l’edicola nel 1953. È il terzo luogo simbolo a cui il presidente di Prada “scampa” la chiusura, dopo il Caffè dei Costanti e la Buca di San Francesco. Ebbene ora avverrà il passaggio di testimone con la nuova gestione (ufficialmente da settembre ) ma - aggiunge Piero - “nel frattempo continuiamo noi, in attesa che il nuovo proprietario trovi qualcuno a cui affidare l'attività".